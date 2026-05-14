Boş Arazide Dövüşen Kaan Kazgan ile Savaş Cebeci Yine Atıştı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.05.2026 - 09:17

Yaklaşık 3 yıl önce sosyal medyada başlayan meydan okumalar sonrasında birbirlerini boş araziye davet eden MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan ve fitness koçu Savaş Cebeci’nin kavgası uzun süre gündem olmuştu. Kavga edildi ancak aradan yıllar geçmesine rağmen atışmalar bitmedi. Savaş Cebeci yeni bir video paylaşarak KAan Kazgan için “Vücuduna yağ sürmüştü” iddiasında bulunurken kendisine cevap veren Kazgan da “50 yaşına gelmiş ama baltaya sap olamamış, boş beleş bir adam” dedi.

Yıllar önce yaşanan sokak kavgası hala gündemde.

2023 yılının Eylül ayında sosyal medyada gündem olan bir olay meydana gelmişti. MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan ve fitness koçu Savaş Cebeci, sosyal medyada başlayan laf atmaların ardından birbirini kavgaya davet etti. Sosyal medyada yayılan videolar sonrasında ikilinin Tuzla’da bir arazide buluştuğu, kalabalık bir grubun arasında dövüştüğü görüldü. 

Olay sonrasında bir video paylaşan Savaş Cebeci, “Kaan’ı Tuzla’ya geldiği için tebrik ediyorum, beni yendiği için tebrik ediyorum. Delikanlıca bir maç oldu, beni yendi helal olsun” demişti. 

Ancak aradan geçen süreye rağmen gerginlik bitmedi. Savaş Cebeci yeni bir video yayınlayarak “70 kilo olayı yıllar önceki bir videoydu. Sürekli 'Şu seni döver' mesajları gelince sinirlenip çıkış yaptım. En büyük hatam ise ünlü olmak isteyen birine cevap vermekti. Vücuduna yağ sürmüş, tutunca kayıyordu. Olayın kavga değil şov olduğunu sonradan anladım” açıklasında bulundu. 

Bu videoya cevap veren Kaan Kazgan da “Kavga ani başlamadı. Öncesinde küfürler vardı, ben de kavganın başladığı kısmı paylaştım. Daha önceki görüntülerde defalarca ‘Hadi başlayalım’ dediğim anlar da mevcut. 50 yaşına gelmiş ama hâlâ boş konuşuyor. Ben maçımı yaptım, keyfim yerinde” ifadelerini kullandı.

Savaş Cebeci'nin açıklamaları:

Kaan Kazgan'ın açıklaması:

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
