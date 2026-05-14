article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Otomobil Dünyanın Efsane Markası Resmen Tarih Oluyor: Son Arabalar ve Gizli Projeler Satışa Çıkarıldı

Otomobil Dünyanın Efsane Markası Resmen Tarih Oluyor: Son Arabalar ve Gizli Projeler Satışa Çıkarıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.05.2026 - 07:57

İsveçli otomobil devi Saab’ın üretim merkezi olan Trollhättan fabrikası, son prototiplerin ve üretim ekipmanlarının açık artırmaya çıkarılmasıyla tamamen kapanıyor. 79 yıllık serüven, 21 Mayıs’ta başlayacak müzayede ile resmi olarak sona ererken, merakla beklenen elektrikli sedan projesi Emily GT de rafa kaldırıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İsveç otomobil endüstrisinin en önemli simgelerinden biri olan Saab, yaklaşık seksen yıllık tarihine hüzünlü bir final yapıyor.

İsveç otomobil endüstrisinin en önemli simgelerinden biri olan Saab, yaklaşık seksen yıllık tarihine hüzünlü bir final yapıyor.

Markanın 2012'deki iflasının ardından varlıkları devralan National Electric Vehicle Sweden (NEVS), tüm operasyonlarını durdurma kararı alarak fabrikadaki son izleri de siliyor. Bu karar doğrultusunda, markanın teknolojik geleceğini temsil etmesi planlanan ancak seri üretime geçemeyen özel prototipler ve binlerce nadir parça yeni sahiplerini bekliyor.

Satış listesine dahil edilen varlıklar arasında sadece tamamlanmış otomobiller değil, aynı zamanda Saab’ın tasarım dilini yansıtan maketler, tarihi reklam afişleri ve fabrikadaki teknik donanımlar da yer alıyor. Özellikle markanın elektrikli dönüşüm planlarının merkezinde bulunan ve yüksek performanslı bir sedan olarak tasarlanan Emily GT projesinin de bu süreçle birlikte tamamen sona erdiği kesinleşti. Daha önce projeyi hayata geçirmek için yapılan yatırım görüşmelerinden bir sonuç alınamaması, otomobilseverler tarafından markanın son umudunun tükenmesi olarak yorumlanıyor.

Klaravik platformu üzerinden yürütülecek olan müzayede süreci 21 Mayıs tarihinde başlayacak. On gün sürecek olan bu tarihi etkinliğin son günü olan 30 Mayıs'ta, Saab tutkunlarına özel bir ayrıcalık tanınacak. Fabrika, açık artırmanın kapanış gününde ziyaretçilere açılacak ve bu sayede otomotiv tarihine ilgi duyanlar efsanevi üretim tesisini son kez görme fırsatı yakalayacak. Bu ziyaretle birlikte hem Trollhättan fabrikası hem de Saab ismi otomotiv dünyasının tozlu sayfalarındaki yerini almış olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
4
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın