Otomobil Dünyanın Efsane Markası Resmen Tarih Oluyor: Son Arabalar ve Gizli Projeler Satışa Çıkarıldı

Markanın 2012'deki iflasının ardından varlıkları devralan National Electric Vehicle Sweden (NEVS), tüm operasyonlarını durdurma kararı alarak fabrikadaki son izleri de siliyor. Bu karar doğrultusunda, markanın teknolojik geleceğini temsil etmesi planlanan ancak seri üretime geçemeyen özel prototipler ve binlerce nadir parça yeni sahiplerini bekliyor.

Satış listesine dahil edilen varlıklar arasında sadece tamamlanmış otomobiller değil, aynı zamanda Saab’ın tasarım dilini yansıtan maketler, tarihi reklam afişleri ve fabrikadaki teknik donanımlar da yer alıyor. Özellikle markanın elektrikli dönüşüm planlarının merkezinde bulunan ve yüksek performanslı bir sedan olarak tasarlanan Emily GT projesinin de bu süreçle birlikte tamamen sona erdiği kesinleşti. Daha önce projeyi hayata geçirmek için yapılan yatırım görüşmelerinden bir sonuç alınamaması, otomobilseverler tarafından markanın son umudunun tükenmesi olarak yorumlanıyor.

Klaravik platformu üzerinden yürütülecek olan müzayede süreci 21 Mayıs tarihinde başlayacak. On gün sürecek olan bu tarihi etkinliğin son günü olan 30 Mayıs'ta, Saab tutkunlarına özel bir ayrıcalık tanınacak. Fabrika, açık artırmanın kapanış gününde ziyaretçilere açılacak ve bu sayede otomotiv tarihine ilgi duyanlar efsanevi üretim tesisini son kez görme fırsatı yakalayacak. Bu ziyaretle birlikte hem Trollhättan fabrikası hem de Saab ismi otomotiv dünyasının tozlu sayfalarındaki yerini almış olacak.