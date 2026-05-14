Milyonlarca Kişinin Kullandığı Takviye Gıdalarda Yeni Dönem: Onay Almayan Ürünler İmha Edilecek!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.05.2026 - 07:37

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yasa taslağıyla, takviye edici gıda pazarında denetimler en üst seviyeye çıkarılıyor; kurulacak özel komisyonun onay vermediği ürünler 6 ay içinde piyasadan toplanarak imha edilecek.

Türkiye’de vitamin, mineral ve bitkisel destek ürünlerinin üretiminden sofralarımıza gelene kadar olan tüm süreci baştan sona değiştirecek yeni bir düzenleme hayata geçiyor.

Sağlık Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı yasa teklifi taslağına göre, piyasadaki karmaşayı önlemek amacıyla 'Takviye Edici Gıda Değerlendirme ve Belirleme Komisyonu' adıyla yeni bir kurul oluşturulacak. Bu kurul, piyasada bulunan veya yeni çıkacak ürünlerin içeriğindeki etken maddeleri tek tek inceleyerek, ürünün Sağlık Bakanlığı mı yoksa Tarım ve Orman Bakanlığı onayına mı tabi olacağına karar verecek. Özellikle ilaç formunda satışa sunulan ve sağlık üzerinde doğrudan etkisi olan takviyelerin denetimi bu sayede çok daha sıkı hale getirilecek.

Yeni dönemde tüketicilerin sağlığını korumak adına yaptırımlar da ağırlaştırılıyor. 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile yerel yönetimler, mevzuata uymayan ürünler için yüksek tutarlı para cezaları uygulama yetkisine sahip olacak. Düzenlemenin en kritik noktası ise şu an piyasada satılan ürünleri ilgilendiriyor. Hali hazırda satış izni bulunan tüm takviye edici gıdalar için, yeni düzenleme yürürlüğe girdikten sonraki 6 ay içinde komisyona yeniden başvuru yapılması zorunlu olacak. Eğer bir ürün bu süre içinde başvuru yapmazsa veya başvurusu reddedilirse satış izni anında iptal edilecek. İzni iptal edilen bu ürünler raflardan toplatılacak ve imha işlemleri gerçekleştirilecek.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
