Milyonlarca Kişinin Kullandığı Takviye Gıdalarda Yeni Dönem: Onay Almayan Ürünler İmha Edilecek!

Sağlık Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı yasa teklifi taslağına göre, piyasadaki karmaşayı önlemek amacıyla 'Takviye Edici Gıda Değerlendirme ve Belirleme Komisyonu' adıyla yeni bir kurul oluşturulacak. Bu kurul, piyasada bulunan veya yeni çıkacak ürünlerin içeriğindeki etken maddeleri tek tek inceleyerek, ürünün Sağlık Bakanlığı mı yoksa Tarım ve Orman Bakanlığı onayına mı tabi olacağına karar verecek. Özellikle ilaç formunda satışa sunulan ve sağlık üzerinde doğrudan etkisi olan takviyelerin denetimi bu sayede çok daha sıkı hale getirilecek.

Yeni dönemde tüketicilerin sağlığını korumak adına yaptırımlar da ağırlaştırılıyor.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile yerel yönetimler, mevzuata uymayan ürünler için yüksek tutarlı para cezaları uygulama yetkisine sahip olacak. Düzenlemenin en kritik noktası ise şu an piyasada satılan ürünleri ilgilendiriyor. Hali hazırda satış izni bulunan tüm takviye edici gıdalar için, yeni düzenleme yürürlüğe girdikten sonraki 6 ay içinde komisyona yeniden başvuru yapılması zorunlu olacak. Eğer bir ürün bu süre içinde başvuru yapmazsa veya başvurusu reddedilirse satış izni anında iptal edilecek. İzni iptal edilen bu ürünler raflardan toplatılacak ve imha işlemleri gerçekleştirilecek.