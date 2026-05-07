Sevgili İkizler, bugün iş hayatında ya da üstlendiğin görevlerde beklenmedik değişimler baş gösterebilir. Yaşanan farklılaşmaya başlangıçta direnç göstersen de bunun kadersel bir dönüşümün kapılarını araladığını kısa zamanda görebilirsin. İş ortamındaki taze yolları keşfetmek, vizyonunu genişletmeni de sağlayacaktır.

Tabii bu durumda attığın her adım, profesyonel başarını pekiştirecektir. Bunun için, sorumluluklarının yön değiştirmesi ile yeteneklerini çok daha geniş alanda sergilemeye odaklanmalısın. Sabırlı ve disiplinli duruşun sayesinde karşılaştığın her yeni durumu lehine çevireceksin. Şimdi gücüne güç katmaya odaklan!

Peki ya aşk? Mesafeli başlayan duygusal süreçler zamanla yerini sıcak bir yakınlaşmaya bırakabilir. Yalnızlığı kucaklayan bir İkizler burcuysan, kalbindeki buzların erimesine izin verdiğinde aşkın iyileştirici gücünü hissetmeye başlayacaksın. Bunun için bir yabancının sana yaklaşmasına izin vermelisin. Ama eğer bir birliktelik içindeysen, partnerinle arandaki samimiyet arttıkça beraberliğin tadı her zamankinden fazla çıkacaktır. Bir hafta sonu kaçamağına ne dersin? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...