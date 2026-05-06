Sevgili İkizler, bugün Güneş ve Uranüs kavuşumu uzun süredir zihninde beklettiğin yön değişimi fikrini bir anda somutlaştırıyor. İstifa, sektör değişikliği veya farklı bir iş modeline geçiş kararı aniden gündeme gelebilir. Profesyonel özgürlüğünü kazanmak adına atacağın adımlar, kariyer rotanı tamamen yenileyecektir.

Maddi anlamda yeni başlangıçlar yapmak için geçmişteki iş yapış biçimlerini geride bırakmalısın. Radikal hamlelerin finansal karşılığını almak için dürüst ve net bir duruş sergilemek önem taşıyor. Kariyerindeki bu ani ivme, beklediğin bağımsız çalışma ortamını yaratabilir.

Peki ya aşk? Güneş ve Uranüs kavuşumu romantik hayatta sadece dürüstlüğü zorunlu kılan bir atmosfer yaratıyor. Eğer bir ilişkin varsa söylenecek tek bir net cümle her şeyi değiştirebilir... Gerçekleri konuşmak romantizmden daha önemli olabilir artık. Tabii kalbin boşsa biriyle kuracağın dürüst ve yalansız iletişim kalıcı bir bağın temellerini atabilir. Romantik değil, mantıklı bir aşkın ayak sesleri bunlar! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…