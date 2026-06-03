Bu Zorlu Mısır Tarihi ve Turizmi Testinden Geçebilecek misin?
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Mısır tarihi ve turizmi ile ilgili gerçekten ne kadar bilgi sahibi olduğunu test etmek ister misin? O halde aşırı zor sorulardan oluşan bu testi mutlaka çözmelisin. Bakalım, piramitlerin gizemini ve Nil coğrafyasını ne kadar iyi tanıyorsun?
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1. Önce kolayla başlayalım. Günümüzde Mısır'ın başkenti neresidir?
2. Mısır hiyerogliflerinin arkeologlar tarafından okunmasını sağlayan en önemli buluntu bunlardan hangisidir?
3. Antik Dünyanın 7 Harikası'ndan günümüze kalan tek yapı olan Giza Piramidi'nde yapılan en yeni ve kapsamlı bulgu bunlardan hangisidir?
4. Dalış turizminin merkezi kabul edilen ve mercan resifleriyle ünlü nokta bunlardan hangisidir?
5. Peki beyaz kumsalları ve berrak sularıyla ünlü lüks resort otel bölgesi neresidir?
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6. Kleopatra'nın en büyük müttefiki ve romantik ittifakı olan, onunla birlikte intihar eden Roma imparatoru kimdir?
7. Antik Mısır'da yer altı dünyasının, ölümün ve dirilişin tanrısı bunlardan hangisidir?
8. II. Ramses tarafından yaptırılan ve güneş ışınlarının yılda sadece iki kez tapınaktaki heykelleri aydınlatmasıyla (Güneş Mucizesi) bilinen yapı hangisidir?
9. Akdeniz ile Kızıldeniz'i birbirine bağlayarak deniz yolu ticaretini kolaylaştıran yapı bunlardan hangisidir?
10. Antik Mısır tarihinde bulunan en eksiksiz mezar olan Tutankamon Mezarı ne zaman keşfedildi?
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11. Giza Piramitleri'nin dışında güneş ışığı altında parlamalarını sağlayan bir kaplama malzemesi vardı. Bu malzeme neydi?
12. Antik Çağ'ın bilim, felsefe, kültür merkezi olan İskenderiye Kütüphanesi'ne dair en fazla kabul gören teori hangisidir?
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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