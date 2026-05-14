16 Bin Tonluk Beton Blokları Tek Tek Denize İndirdiler: Ada İçin Havalimanı Yapılıyor
Güney Kore’de denizin ortasına yeni bir havalimanı inşa ediliyor. Ulleung Adası’nda düz arazi bulunmadığı için pist, denizin doldurulmasıyla oluşturuluyor. Projede 30 dev beton blok kullanıldı. En büyük blok 16 bin 400 ton ağırlığa ulaşıyor. Havalimanının 2028’de açılması planlanıyor.
1.200 metrelik pist için deniz dolduruluyor
16 bin tonluk beton bloklar 210 kilometre taşındı
Petek tasarımlı yapı 22,6 metrelik dalgalara dayanacak
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
