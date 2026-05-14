16 Bin Tonluk Beton Blokları Tek Tek Denize İndirdiler: Ada İçin Havalimanı Yapılıyor

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.05.2026 - 09:09

Güney Kore’de denizin ortasına yeni bir havalimanı inşa ediliyor. Ulleung Adası’nda düz arazi bulunmadığı için pist, denizin doldurulmasıyla oluşturuluyor. Projede 30 dev beton blok kullanıldı. En büyük blok 16 bin 400 ton ağırlığa ulaşıyor. Havalimanının 2028’de açılması planlanıyor.

1.200 metrelik pist için deniz dolduruluyor

Ulleung Havalimanı, Güney Kore’de karayolu bağlantısı olmayan bir adada inşa edilen ilk havalimanı olacak. Ulleungdo’da 1.200 metrelik pist için yeterli düz arazi bulunmadığından, proje deniz üzerinde kazanılan alanla ilerliyor. Sadong Limanı yakınlarında yapılan havalimanı toplam 430 bin 455 metrekarelik alana yayılıyor.

İnşaatta “keson yöntemi” kullanılıyor. Bu yöntemde dev beton yapılar denize yerleştirilerek alanın etrafı kapatılıyor, ardından iç kısım dolduruluyor. DL E&C, pist temelini oluşturacak son kesonu da yerleştirdiğini açıkladı. Böylece Mayıs 2022’de başlayan keson yerleştirme süreci yaklaşık üç yıl sonra tamamlandı.

16 bin tonluk beton bloklar 210 kilometre taşındı

Projede toplam 30 keson kullanıldı. En büyük keson 28 metre yüksekliğinde, 32 metre genişliğinde ve 38 metre uzunluğunda. Ağırlığı ise 16 bin 400 tona kadar çıkıyor. Bu ağırlık, 10 binden fazla orta boy otomobilin toplam ağırlığına denk geliyor. Beton bloklar, Ulleungdo çevresindeki yaklaşık 30 metrelik su derinliğine uygun olacak şekilde tasarlandı.

Kesonlar boyutları nedeniyle Pohang’daki Yeongilman Limanı’nda üretildi ve her biri deniz yoluyla Ulleungdo’ya taşındı. Taşıma mesafesi yaklaşık 210 kilometreyi buldu. Bu operasyon, Güney Kore’de şimdiye kadar yapılan en uzun keson taşıma süreci olarak kayıtlara geçti. Blokların dengede kalması için dalga yüksekliğinin en az beş gün boyunca 1,5 metrenin altında olması gerekiyordu. Bu yüzden uygun hava koşulları ayda yalnızca 10-15 gün bulunabildi.

Petek tasarımlı yapı 22,6 metrelik dalgalara dayanacak

Ulleungdo çevresinde dalgalar çok güçlü olduğu için kesonlar sıradan beton bloklar gibi tasarlanmadı. DL E&C, dalga etkisini dağıtmak için petek yapısından ilham alan özel bir sistem geliştirdi. Izgara benzeri iç boşluklar, dalganın çarpma gücünü azaltmaya yardımcı oluyor. Ayrıca kesonlara kavisli form verilerek dalga basıncına karşı dayanıklılık artırıldı.

Bu tasarım sayesinde yapıların 22,6 metreye kadar ulaşabilecek dalgalara dayanabileceği belirtiliyor. Kesonlar deniz tabanına indirildikten sonra altlarına 60 bin ton kaya döküldü. Kayaların arasında kalan boşluklar ise dalgıçlar tarafından elle dolduruldu. Havalimanı tamamlandığında Seul’den Ulleungdo’ya ulaşım süresi yaklaşık 7 saatten 1 saate düşecek. Projenin şu anda yüzde 61 seviyesinde tamamlandığı ve havalimanının 2028’de açılmasının hedeflendiği aktarılıyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
