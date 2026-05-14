16 Bin Tonluk Beton Blokları Tek Tek Denize İndirdiler: Ada İçin Havalimanı Yapılıyor

Projede toplam 30 keson kullanıldı. En büyük keson 28 metre yüksekliğinde, 32 metre genişliğinde ve 38 metre uzunluğunda. Ağırlığı ise 16 bin 400 tona kadar çıkıyor. Bu ağırlık, 10 binden fazla orta boy otomobilin toplam ağırlığına denk geliyor. Beton bloklar, Ulleungdo çevresindeki yaklaşık 30 metrelik su derinliğine uygun olacak şekilde tasarlandı.

Kesonlar boyutları nedeniyle Pohang’daki Yeongilman Limanı’nda üretildi ve her biri deniz yoluyla Ulleungdo’ya taşındı. Taşıma mesafesi yaklaşık 210 kilometreyi buldu. Bu operasyon, Güney Kore’de şimdiye kadar yapılan en uzun keson taşıma süreci olarak kayıtlara geçti. Blokların dengede kalması için dalga yüksekliğinin en az beş gün boyunca 1,5 metrenin altında olması gerekiyordu. Bu yüzden uygun hava koşulları ayda yalnızca 10-15 gün bulunabildi.