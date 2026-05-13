450 Milyon Dolara Satıldı, Sonra Ortadan Kayboldu

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.05.2026 - 18:47

Dünyanın en pahalı tablosu denince akla Leonardo da Vinci’ye atfedilen Salvator Mundi geliyor. Eser, 2017’de Christie’s müzayedesinde 450,3 milyon dolara satıldı. Bu satış, sanat piyasasında kırılması zor bir rekora dönüştü. Ancak tabloyu asıl ilginç yapan şey yalnızca fiyatı değil. Satıştan sonra kamuya açık şekilde sergilenmemesi, Salvator Mundi’yi sanat dünyasının en gizemli eserlerinden biri haline getirdi.

1.175 dolardan 450 milyon dolara uzanan hikaye

Salvator Mundi’nin modern hikayesi, 2005 yılında küçük bir müzayedede başladı. O dönemde tablo, Leonardo’nun bir takipçisine ait sanılan yıpranmış bir eserdi. New Yorklu sanat tüccarı Robert Simon ve ekibi, tabloyu 1.175 dolara satın aldı. 

Yüzeyindeki eski boyalar, hasarlar ve restorasyon izleri nedeniyle ilk bakışta büyük bir şaheser gibi görünmüyordu. Ancak yapılan incelemeler ve restorasyon süreci, tablonun Leonardo da Vinci’ye ait olabileceği fikrini güçlendirdi.

Eser, 2011’de Londra’daki National Gallery’de Leonardo sergisinde gösterildi. Bu sergileme, Salvator Mundi’nin değerini ve görünürlüğünü bir anda artırdı. Daha sonra tablo el değiştirdi, büyük koleksiyoner davalarına konu oldu ve sanat piyasasında zaten tartışmalı bir hikayeye sahip hale geldi. Christie’s ise 2017’de eseri 'Son Leonardo' algısıyla müzayedeye çıkardı.

19 dakikada sanat tarihinin en pahalı tablosu oldu

15 Kasım 2017’de New York’taki Christie’s müzayedesinde Salvator Mundi için tarihi bir teklif savaşı başladı. Müzayede 100 milyon dolar seviyesinden açıldı ve 19 dakika sonunda rekor fiyat geldi. Christie’s’in açıklamasına göre tablo, alıcı primiyle birlikte 450.312.500 dolara satıldı ve açık artırmada satılan en pahalı sanat eseri oldu.

Alıcının kimliği başlangıçta net değildi. Daha sonra basına yansıyan bilgilerde eseri Suudi Arabistan Prensi Badr bin Abdullah’ın aldığı, onun da Veliaht Prens Mohammed bin Salman adına hareket etmiş olabileceği yazıldı. Louvre Abu Dhabi’de sergilenmesi beklenen tablo için 2018’de planlanan gösterim ertelendi. The Guardian, Louvre Abu Dhabi’nin sergiyi süresiz ertelediğini ve gerekçenin açıklanmadığını aktardı.

Tablo kayıp, özgünlüğü ise hala tartışmalı

Salvator Mundi’nin bugün nerede olduğu kamuoyuna net şekilde açıklanmış değil. Bazı haberlerde tablonun özel koleksiyonda, bir depoda ya da Suudi Arabistan bağlantılı bir alanda tutulduğu öne sürüldü. Ancak eser, 2017’deki rekor satıştan sonra beklenen şekilde müze duvarında görünmedi. Bu da dünyanın en pahalı tablosunu aynı zamanda en merak edilen tablolarından biri yaptı.

Eserin özgünlüğü de hala tartışılıyor. Bazı uzmanlar tablonun Leonardo’nun elinden çıktığını savunurken, bazıları atölye katkısının daha güçlü olabileceğini düşünüyor. Yine de Salvator Mundi, sanat piyasasında hem fiyatıyla hem de etrafındaki belirsizlikle ayrı bir yere sahip.

Test
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
