450 Milyon Dolara Satıldı, Sonra Ortadan Kayboldu

Salvator Mundi’nin modern hikayesi, 2005 yılında küçük bir müzayedede başladı. O dönemde tablo, Leonardo’nun bir takipçisine ait sanılan yıpranmış bir eserdi. New Yorklu sanat tüccarı Robert Simon ve ekibi, tabloyu 1.175 dolara satın aldı.

Yüzeyindeki eski boyalar, hasarlar ve restorasyon izleri nedeniyle ilk bakışta büyük bir şaheser gibi görünmüyordu. Ancak yapılan incelemeler ve restorasyon süreci, tablonun Leonardo da Vinci’ye ait olabileceği fikrini güçlendirdi.

Eser, 2011’de Londra’daki National Gallery’de Leonardo sergisinde gösterildi. Bu sergileme, Salvator Mundi’nin değerini ve görünürlüğünü bir anda artırdı. Daha sonra tablo el değiştirdi, büyük koleksiyoner davalarına konu oldu ve sanat piyasasında zaten tartışmalı bir hikayeye sahip hale geldi. Christie’s ise 2017’de eseri 'Son Leonardo' algısıyla müzayedeye çıkardı.