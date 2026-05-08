Sevgili İkizler, bugün Merkür'ün Boğa burcuna geçişiyle beraber bakışların birleştiği lakin dillerin sustuğu duygusal bir gerilim seni bekliyor. Eğer bir ilişkin varsa partnerinle aranda uzayan bakışmaların altında yatan beklentileri dile getirmen yerinde olacaktır. Zira sessizlik sevdayı boğabilir... Kalbindeki fırtınaları kelimelere dökerek ise aradaki buzları eritebilirsin.

Henüz hayatına kimseyi almadıysan, karşı taraftan gelen yarım kalmış ilgilerin peşinden gitmek yerine somut hamleleri beklemen ruhunu dinlendirecektir. Kuru bir sevgi sözcüğünden ya da yarım yamalak bir özürden fazlasını hak ettiğini unutmamalısın. Kendine verdiğin değer karşına çıkacak sevginin kalitesini belirleyecektir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…