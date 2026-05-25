Sevgili İkizler, bugün meydana gelen Mars ile Plüton açısının etkisi ile saklı kalan her şey ilişkiyi zorlayabilir. Sevdiğin insandan gizlediğin küçük bir detayın aniden duyulması aranızda kırgınlık yaratabilir. Lakin tamamen dürüst bir konuşma yaparak yaşanan kırgınlığı telafi etmek mümkündür.

Eğer henüz kalbin boş ise hayatına dahil olmak isteyen adayın geçmişini biraz daha derinden incelemek senin adına koruyucu olacaktır. Karşındaki kişinin eski yaşantısını araştırmak seni olası üzüntülerden bütünüyle uzak tutar. Temkinli ilerlemek gelecekteki mutluluğunu garanti altına alacaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...