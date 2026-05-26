Sevgili İkizler, bugün Güneş ile Plüton üçgeni enerjisini bedensel dayanıklılığına ve pratik işlere yansıtıyor. Sahaya inerek fiziksel güç gerektiren işleri kusursuzca tamamlayacaksın. Bedenini çalıştırdıkça zihnin berraklaşıyor ve üretkenliğin arşa çıkıyor.

Bu arada müşteri ziyaretleri yaparak insanlarla doğrudan temas kurmak satış grafiğini hızla yukarı taşıyacaktır. Somut adımlar atmak banka hesabına anında sıcak para girmesini sağlar. Gayrimenkul yatırımlarına yönelerek zenginliğini artırabilirsin.

Peki ya aşk? Sessizliğin iyileştirdiği derin bir gün yaşıyorsun. İlişkin varsa, partnerinle sadece birbirinizin gözlerine bakarak anlaşmanın huzurunu tadacaksınız. Bekarsan, az konuşan lakin çok okuyan entelektüel bir karaktere çekilip gizemli bir flörte adım atabilirsin. Bu güçlü ve gizli çekim seni aşka davet ediyor! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...