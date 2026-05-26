Sevgili İkizler, Güneş ile Plüton arasındaki güçlü açı yüzeysel sohbetleri tamamen bırakıp kalbinin en derinlerine inmeni sağlıyor. İlişkin varsa, partnerinle geçmişte kalan yaraları konuşup birbirinizi affederek sevginizi yepyeni ve sağlam bir temel üzerine inşa edebilirsiniz. Yüzleşmeler aranızdaki bağı mucizevi şekilde yeniliyor.

Bekarsan çok, konuşan ve dikkat çekmeye çalışan insanlardan ziyade sessizliğiyle gizem yaratan bir karaktere çekileceksin. Bakışların ve mimiklerin kelimelerden çok daha fazlasını anlattığı bu yeni iletişim kalbini epey hızlandıracaktır. Gizemi çözmek ruhuna büyük bir heyecan verecektir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…