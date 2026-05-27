Sevgili İkizler, bugün resmi evraklar, sözleşmeler ve hukuki detaylar mesainin en önemli gündem maddelerini oluşturuyor. Şirketinin yasal süreçlerini titizlikle inceleyip ileride sorun yaratabilecek maddeleri avukatlarınla beraber düzelteceksin. İmzalayacağın yeni anlaşmalarda kâr oranını yükseltmek adına pazarlık masasında son derece sert ve kararlı bir tutum sergiliyorsun. Görünen o ki adaleti ve kazancı aynı anda sağlamak konusunda kararlısın.

Öte yandan bayram vesilesiyle evinde geniş çaplı davetler vererek misafir ağırlamanın tatlı telaşını da yaşayacaksın. Dostlarına kendi ellerinle hazırladığın sofralar sunmak ve keyifli sohbetler eşliğinde vakit geçirmek ruhuna harika bir enerji katacaktır. Kalabalıkların getirdiği neşe tüm yorgunluğunu unutturarak sana yüksek bir moral verecektir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında entelektüel bir kıvılcım arayışı içindesin. İlişkin varsa, partnerinle izlediğin bir film veya okuduğun bir kitap üzerine hararetli fikir alışverişleri yaparak zihinsel uyumu tazeleyeceksin. Bekarsan, tamamen tesadüf eseri katıldığın bir etkinlikte zekasıyla seni büyüleyen dik duruşlu biriyle heyecan verici bir tanışma yaşayabilirsin. Ama bu aşkın kalıcı olacağını söylemek zor! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...