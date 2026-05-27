article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Gölet Kenarında Kaya Sandığı Parçalar Dinozor Kemiği Çıktı

Gölet Kenarında Kaya Sandığı Parçalar Dinozor Kemiği Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.05.2026 - 18:05
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Tayland’da gölet kenarında fark edilen tuhaf taşlar, bilim dünyasını heyecanlandıran bir keşfe dönüştü. Chaiyaphum bölgesinde yaşayan bir adam, sudan çıkan kayalara benzeyen parçaları fark etti. Yapılan incelemelerde bunların sıradan taşlar değil, milyonlarca yıl önce yaşamış dev bir dinozora ait fosiller olduğu anlaşıldı. Bilim insanları yeni türe Nagatitan chaiyaphumensis adını verdi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gölet kenarında kaya sanıldı

Gölet kenarında kaya sanıldı

Fosiller, 2016 yılında Tayland’ın kuzeydoğusundaki Chaiyaphum bölgesinde bulundu. Thanom Luangnan adlı yerel bir kişi, halka açık bir göletin kıyısında dışarı doğru çıkan tuhaf görünümlü parçalar fark etti. İlk bakışta kaya gibi görünen bu parçaların, daha sonra dev bir tarih öncesi canlıya ait fosilleşmiş kemikler olduğu anlaşıldı.

İlk kazılarda 10 kemik ortaya çıkarıldı. Bunların arasında yaklaşık 1,8 metre uzunluğunda bir ön bacak kemiği de vardı. Fosiller arasında omurlar, kaburgalar, kalça ve uzuv kemikleri de yer aldı. Araştırmacılar bu kalıntıları incelediğinde, karşılarında daha önce tanımlanmamış yeni bir dinozor türü olduğunu belirledi.

Yeni türe Nagatitan chaiyaphumensis adı verildi

Yeni türe Nagatitan chaiyaphumensis adı verildi

Bilim insanları yeni türe Nagatitan chaiyaphumensis adını verdi. “Naga” adı Güneydoğu Asya folklorundaki büyük yılan benzeri varlıktan, “Titan” ise Yunan mitolojisindeki devlerden geliyor. Tür adındaki “Chaiyaphum” ise fosillerin bulunduğu bölgeye gönderme yapıyor.

Bu dinozorun uzun boyunlu, otçul bir sauropod olduğu belirtiliyor. Araştırmaya göre canlı yaklaşık 100 ila 120 milyon yıl önce yaşamış olabilir. Uzunluğunun 27 metreyi aşabildiği, ağırlığının ise yaklaşık 27 tona yaklaşmış olabileceği tahmin ediliyor. Bu ölçüler, Nagatitan chaiyaphumensis’i Güneydoğu Asya’da bulunan en büyük dinozorlardan biri haline getiriyor.

Güneydoğu Asya’nın en büyük dinozorlarından biri olabilir

Güneydoğu Asya’nın en büyük dinozorlarından biri olabilir

Nagatitan chaiyaphumensis, Tayland’da adı verilen 14. dinozor türü olarak kayıtlara geçti. Paleontologlara göre keşif, bölgedeki dinozor çeşitliliğini anlamak açısından önemli. Çünkü Tayland’da dinozor araştırmaları yalnızca birkaç on yıldır yoğun şekilde yürütülüyor ve her yeni bulgu, bölgenin tarih öncesi yaşamına dair tabloyu biraz daha netleştiriyor.

Bu dev otçulun yaşadığı dönemde Tayland, bugünküne göre ekvatora daha yakın bir konumdaydı. Sıcak iklim, açık kuru alanlar, savanlar ve ormanlık bölgeler dev otçullar için uygun yaşam koşulları sunmuş olabilir. Bilim insanları, bu keşfin yalnızca yeni bir türü tanıtmakla kalmadığını, Güneydoğu Asya’daki dev dinozorların sanılandan daha çeşitli olabileceğini de gösterdiğini belirtiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın