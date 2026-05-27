Gölet Kenarında Kaya Sandığı Parçalar Dinozor Kemiği Çıktı

Fosiller, 2016 yılında Tayland’ın kuzeydoğusundaki Chaiyaphum bölgesinde bulundu. Thanom Luangnan adlı yerel bir kişi, halka açık bir göletin kıyısında dışarı doğru çıkan tuhaf görünümlü parçalar fark etti. İlk bakışta kaya gibi görünen bu parçaların, daha sonra dev bir tarih öncesi canlıya ait fosilleşmiş kemikler olduğu anlaşıldı.

İlk kazılarda 10 kemik ortaya çıkarıldı. Bunların arasında yaklaşık 1,8 metre uzunluğunda bir ön bacak kemiği de vardı. Fosiller arasında omurlar, kaburgalar, kalça ve uzuv kemikleri de yer aldı. Araştırmacılar bu kalıntıları incelediğinde, karşılarında daha önce tanımlanmamış yeni bir dinozor türü olduğunu belirledi.