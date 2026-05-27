Geyik Boynuzlarının Her Yıl Dökülmesinin Sebebi Ne?

Geyiklerin boynuzları, sanılanın aksine kalıcı bir yapı değildir. Boynuzlar her yıl büyür, sertleşir, çiftleşme döneminde kullanılır ve ardından dökülür. Bu döngünün temelinde testosteron seviyesindeki değişim bulunur. Çiftleşme dönemi yaklaşırken testosteron artar ve boynuz gelişimi hızlanır. Çiftleşme dönemi sona erdiğinde ise testosteron düşer ve bu düşüş boynuzların dökülmesini tetikler.

Boynuzlar çiftleşme döneminde erkek geyikler için önemli bir avantaj sağlar. Erkekler bu yapıları rakipleriyle mücadelede, güç gösterisinde ve dişilere sağlıklı olduklarını göstermek için kullanır. Daha büyük ve güçlü boynuzlar çoğu zaman iyi beslenme, sağlık ve genetik uygunluk göstergesi olarak değerlendirilir.