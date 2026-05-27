Geyik Boynuzlarının Her Yıl Dökülmesinin Sebebi Ne?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.05.2026 - 14:27
Geyiklerin boynuzları hayvanlar alemindeki en ilginç yapılardan biridir. Çünkü bu boynuzlar kalıcı değildir, her yıl düşer ve yeniden büyür. Bu süreç özellikle erkek geyiklerde çiftleşme dönemiyle yakından bağlantılıdır. Boynuzlar büyürken “kadife” adı verilen damar ve sinir bakımından zengin yumuşak bir dokuyla kaplanır.

Boynuzların dökülmesi hormonlarla bağlantılıdır

Geyiklerin boynuzları, sanılanın aksine kalıcı bir yapı değildir. Boynuzlar her yıl büyür, sertleşir, çiftleşme döneminde kullanılır ve ardından dökülür. Bu döngünün temelinde testosteron seviyesindeki değişim bulunur. Çiftleşme dönemi yaklaşırken testosteron artar ve boynuz gelişimi hızlanır. Çiftleşme dönemi sona erdiğinde ise testosteron düşer ve bu düşüş boynuzların dökülmesini tetikler.

Boynuzlar çiftleşme döneminde erkek geyikler için önemli bir avantaj sağlar. Erkekler bu yapıları rakipleriyle mücadelede, güç gösterisinde ve dişilere sağlıklı olduklarını göstermek için kullanır. Daha büyük ve güçlü boynuzlar çoğu zaman iyi beslenme, sağlık ve genetik uygunluk göstergesi olarak değerlendirilir.

Yeni boynuzlar kadife dokuyla büyür

Yeni boynuzlar büyümeye başladığında üzerleri “kadife” adı verilen yumuşak bir dokuyla kaplıdır. Bu doku, kan damarları ve sinirler bakımından oldukça zengindir. Büyüme döneminde boynuzlara oksijen ve besin taşınmasını sağlar. Britannica’ya göre geyik boynuzları türe göre değişmekle birlikte yaklaşık 150 güne kadar uzayan bir süreçte büyüyebilir.

Boynuz gelişimini tamamladığında kadife doku kurumaya başlar. Geyikler bu dönemde boynuzlarını ağaçlara ve dallara sürterek kadife tabakayı uzaklaştırır. Böylece alttaki sert kemik yapı ortaya çıkar. Çiftleşme dönemine gelindiğinde boynuzlar artık tamamen sertleşmiş olur ve mücadelelerde kullanılabilecek hale gelir.

Boynuz büyütmek çok fazla enerji ister

Geyiklerin boynuzlarını her yıl döküp yeniden büyütmesi, hayvan için oldukça enerji isteyen bir süreçtir. Boynuz gelişimi için mineral, protein ve enerji gerekir. Britannica, geyiklerin yüksek kaliteli besine yönelmesinin nedenlerinden birinin boynuz büyümesinin yoğun mineral, protein ve enerji ihtiyacı olduğunu belirtiyor.

Çiftleşme dönemi bittikten sonra boynuzları taşımaya devam etmek, özellikle kış gibi zorlu dönemlerde gereksiz enerji kaybı yaratabilir. Bu nedenle boynuzların dökülmesi, geyiğin hayatta kalma enerjisini korumasına yardımcı olur. Yeni sezon geldiğinde hormon döngüsü yeniden başlar ve geyik yeni, güçlü boynuzlarını büyütür.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
