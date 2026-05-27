44 Adayı Birbirine Bağlayan Yol Görenleri Şaşırtıyor

Overseas Highway, Florida Keys boyunca uzanan ve Key Largo’dan Key West’e kadar devam eden ünlü bir kara yolu. Florida Keys’in resmi turizm sitesinde bu rota, “Highway That Goes to Sea” yani “denize giden yol” olarak tanımlanıyor. Yolun toplam uzunluğu yaklaşık 182 kilometre olarak belirtiliyor.

Yolu bu kadar dikkat çekici yapan nokta, güzergahın büyük bölümünde deniz, küçük adalar ve köprüler arasında ilerlemesi. Rota boyunca Atlantik Okyanusu, Florida Körfezi ve Meksika Körfezi manzaraları görülebiliyor. Overseas Highway, sıradan bir ulaşım yolu değil, aynı zamanda Florida’nın en bilinen manzaralı sürüş rotalarından biri olarak kabul ediliyor.