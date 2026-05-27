44 Adayı Birbirine Bağlayan Yol Görenleri Şaşırtıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.05.2026 - 10:44
ABD’nin Florida eyaletinde denizin üzerinden ilerliyormuş gibi görünen sıra dışı bir yol var. Overseas Highway adı verilen bu rota, Florida Keys adalarını ana karaya bağlayan en dikkat çekici ulaşım hatlarından biri olarak biliniyor. Yaklaşık 182 kilometre uzunluğundaki yol, 42 köprüyle adalar arasında kesintisiz bir geçiş sağlıyor.

Denizin üstünden ilerleyen 182 kilometrelik yol

Overseas Highway, Florida Keys boyunca uzanan ve Key Largo’dan Key West’e kadar devam eden ünlü bir kara yolu. Florida Keys’in resmi turizm sitesinde bu rota, “Highway That Goes to Sea” yani “denize giden yol” olarak tanımlanıyor. Yolun toplam uzunluğu yaklaşık 182 kilometre olarak belirtiliyor.

Yolu bu kadar dikkat çekici yapan nokta, güzergahın büyük bölümünde deniz, küçük adalar ve köprüler arasında ilerlemesi. Rota boyunca Atlantik Okyanusu, Florida Körfezi ve Meksika Körfezi manzaraları görülebiliyor. Overseas Highway, sıradan bir ulaşım yolu değil, aynı zamanda Florida’nın en bilinen manzaralı sürüş rotalarından biri olarak kabul ediliyor.

42 köprüyle adalar birbirine bağlanıyor

Overseas Highway, Florida Keys zincirindeki adalar arasında geçiş sağlayan 42 köprüden oluşuyor. Britannica da yolun ana adaları birbirine bağladığını ve 42 köprü içerdiğini aktarıyor. Bu köprülerin en ünlüsü ise yaklaşık 11 kilometrelik Seven Mile Bridge olarak biliniyor.

Yolun geçmişi, Henry Flagler’ın 20. yüzyılın başında yaptırdığı Overseas Railroad projesine dayanıyor. Demir yolu 1912’de tamamlandı ancak 1935’teki büyük kasırga sonrası ciddi hasar aldı. 

Daha sonra güzergahın bir bölümü kara yoluna dönüştürüldü ve Overseas Highway 1938’de açıldı. Bugünkü yol, hem eski demir yolu mirasını hem de modern köprü mühendisliğini bir araya getiren bir rota olarak anlatılıyor. 

Rota üzerinde Key Largo, Islamorada, Marathon ve Key West gibi popüler duraklar bulunuyor. Deniz üzerinde ilerleyen köprüler, açık su manzarası ve eski demir yolu hikayesiyle Overseas Highway, ABD’nin en ikonik yolculuklarından biri olarak öne çıkıyor.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
