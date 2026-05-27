'Bahar' Dizisinin Sevilen Oyuncusu Yeni Komedi Dizisi Düğünümüz Var'ın Kadrosuna Dahil Oldu!

Bu sezonda TV ekranlarında benzer yapımlar karşımıza çıkmış, komedi türünde ise bir boşluk olduğu görülmüştü. Düğünümüz Var projesi ise ekranlara yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Dizinin hikayesi, Ece Yosmaoğlu ve Aslı Zengin'in kaleminden çıkıyor. Projenin arkasında da Poll Films yer alıyor.

Düğünümüz Var projesinde ekranın sevilen yüzleri Binnur Kaya, Eda Ece, Şevval Sam ve Yasemin Ergene yer alıyor. Son olarak da kadroya komedi deyince akıllara gelen ünlü isim Cengiz Bozkurt'un dahil olduğu ortaya çıkmıştı.