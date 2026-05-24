article/comments
article/share
Haberler
TV
Beren Saat Neden TV Ekranlarında Olmadığına Dair Bir İtirafta Bulundu

Beren Saat Neden TV Ekranlarında Olmadığına Dair Bir İtirafta Bulundu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
24.05.2026 - 20:09
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Televizyon ekranlarının en sevilen yüzlerinden biri olan Beren Saat, yakın dostu Esra Dermancıoğlu'nun YouTube programına konuk oldu. Beren Saat, TV ekranlarının sevilen yapımı Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde Esra Dermancıoğlu ile yenge-görümceyi canlandırmıştı. 

Beren Saat, hem yakın dostuyla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi hem de kariyeri hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Ünlü isim, bu sezonun yapımlarını ise eleştirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beren Saat, Esra Dermancıoğlu'nun YouTube programına konuk oldu.

Beren Saat, Esra Dermancıoğlu'nun YouTube programına konuk oldu.

Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde birbirine kök söktüren yenge-görümceyi canlandıran ikilinin dostluğu, yıllardır devam ediyor. 'Neden Esra?' programına konuk olan Beren Saat, yakın dostu Esra Dermancıoğlu ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Hem dostluklarından hem de ortak projelerinden bahseden ikilinin konuştukları, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Beren Saat, akıllara kazındığı Bihter karakteriyle ilgili şu açıklamalarda bulundu: 'Ben Bihter'i kıskanmazdım. Bence o yaşlarda karşılaştığımızda başka türlü davranabilirdim. Ama şimdi olsa, ben ona çok tatlı bir şekilde, biraz hayat tecrübelerimle falan güzel bir ablalık yapardım...'

Beren Saat, hakkında en çok merak edilen "Neden dizilerde rol almıyor?" sorusuna dair minik bir itirafta bulundu.

Beren Saat, hakkında en çok merak edilen "Neden dizilerde rol almıyor?" sorusuna dair minik bir itirafta bulundu.

Dermancıoğlu, Beren Saat'e 'Seni benden sonra döven oldu mu?' diye esprili bir dille sorduktan sonra Beren Saat bu sezondaki dizilerin şiddet sahnelerine dikkat çekti. 

'Şimdiki dövme sahnelerine göre seninkiler...Saçımı çekiyordun sadece...Bu sezon farkında mısın kadın kadına fiziksel şiddet sahneleri inanılmaz. Bence tarihi bir seviyede...' diyen Beren Saat'in bu nedenle TV dizilerinde yer almak istemediği düşünüldü.

Buradan izleyebilirsiniz;

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın