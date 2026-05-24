article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor'da Olay İtiraflar: Can Berkay, Sercan Yıldırım’ın Beyza ve Deniz’le Arasında Yaşananları Anlattı

Survivor'da Olay İtiraflar: Can Berkay, Sercan Yıldırım’ın Beyza ve Deniz’le Arasında Yaşananları Anlattı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.05.2026 - 08:15
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Survivor'da büyük finale adım adım yaklaşılırken, Can Berkay'ın yarışma öncesi yaptığı sert açıklamalar adadaki dengeleri altüst etti. Sercan, Beyza ve Deniz arasındaki yakınlaşmayı eleştiren Can Berkay, Sercan ile olan dostluğu üzerinden çarpıcı itiraflarda bulunarak dikkatleri üzerine çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor'da rekabetin dozu her geçen gün artarken, yarışmacıların ada hayatındaki özel diyalogları ve yaşadıkları gerginlikler de ekran başındakilerin gündemine yerleşiyor.

Survivor'da rekabetin dozu her geçen gün artarken, yarışmacıların ada hayatındaki özel diyalogları ve yaşadıkları gerginlikler de ekran başındakilerin gündemine yerleşiyor.

Son dönemde Beyza'nın diğer adaya geçerek Sercan ile zaman geçirmesi yarışma atmosferinde yeni bir tartışma başlattı. İkili arasında yaşananların merak konusu olduğu günlerde, yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise tansiyonun hiç düşmeyeceğini gözler önüne serdi.

Sercan Yıldırım’ın Beyza’yı korumak için ‘özel olarak’ kendini eleme potasına koydurduğunu söyleyen ve eleme oyunu öncesinde oldukça öfkeli olduğu gözlenen Can Berkay, sergilediği tepkiyle dikkatleri üzerine çekti. Sercan ile olan yakın dostluğuna vurgu yapan Can Berkay, aralarındaki ilişkiyi sorgulatan ifadeler kullanarak, Sercan'ın Beyza'ya olan ilgisi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Can Berkay, Sercan'ın kendisine Beyza'ya karşı hisleri olduğunu açıkça ifade etmesi durumunda, düello sırasında geri adım atabileceğini ve Beyza'ya karşı kaybetmeyi bile göze alabileceğini belirtti.

İddialarını bir adım öteye taşıyan Can Berkay, geçmişte yaşanan olayları da hatırlatarak Deniz ve Sercan arasındaki ilişki nedeniyle Eren'in yarışmaya veda ettiğini ileri sürdü. Can Berkay, Beyza'nın ada içindeki tavırlarını eleştirerek, Beyza'nın Deniz konuşurken gösterdiği tepkileri ve sergilediği kıskançlık belirtisi olarak yorumladığı davranışları gündeme getirdi.

Can Berkay açıklamasında şunları söyledi:

Can Berkay açıklamasında şunları söyledi:

'Ben Sercan'ı dost ve kardeş olarak gördüğüm için bunu söylüyorum. Öncelikle öyle görüyordum. Sercan bana bu yolla gelip ben işte Beyza'ya yanıp tutuşuyorum, aramda böyle bir ilişki istiyorum. İşte bir hafta daha 10 gün daha burada kalmasını istiyorum deseydi ben düelloya girdiğinde Beyza'ya karşı kaybederdim. Ben çünkü daha önce bunu yaptım. Deniz ile Sercan'ın arasında bir ilişki var diye biz Eren'in Survivor hayatını bitirdik. Ama Beyza niye böyle kıskanır tavırlar, böyle kulaklarını kapayıp bençlerde Deniz konuştuğunda kulaklarını kapatıp kendini sallıyor? Bu yüzden sallıyor.'

İşte Survivor'un bu akşam yayınlanacak bölümünün fragmanı:

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
8
3
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın