Survivor'da Olay İtiraflar: Can Berkay, Sercan Yıldırım’ın Beyza ve Deniz’le Arasında Yaşananları Anlattı

Son dönemde Beyza'nın diğer adaya geçerek Sercan ile zaman geçirmesi yarışma atmosferinde yeni bir tartışma başlattı. İkili arasında yaşananların merak konusu olduğu günlerde, yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise tansiyonun hiç düşmeyeceğini gözler önüne serdi.

Sercan Yıldırım’ın Beyza’yı korumak için ‘özel olarak’ kendini eleme potasına koydurduğunu söyleyen ve eleme oyunu öncesinde oldukça öfkeli olduğu gözlenen Can Berkay, sergilediği tepkiyle dikkatleri üzerine çekti. Sercan ile olan yakın dostluğuna vurgu yapan Can Berkay, aralarındaki ilişkiyi sorgulatan ifadeler kullanarak, Sercan'ın Beyza'ya olan ilgisi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Can Berkay, Sercan'ın kendisine Beyza'ya karşı hisleri olduğunu açıkça ifade etmesi durumunda, düello sırasında geri adım atabileceğini ve Beyza'ya karşı kaybetmeyi bile göze alabileceğini belirtti.

İddialarını bir adım öteye taşıyan Can Berkay, geçmişte yaşanan olayları da hatırlatarak Deniz ve Sercan arasındaki ilişki nedeniyle Eren'in yarışmaya veda ettiğini ileri sürdü. Can Berkay, Beyza'nın ada içindeki tavırlarını eleştirerek, Beyza'nın Deniz konuşurken gösterdiği tepkileri ve sergilediği kıskançlık belirtisi olarak yorumladığı davranışları gündeme getirdi.