Dağın Tepesine Helikopterle Köprü Kurdular: Tek Sütunla Ayakta Duruyor

Langkawi SkyBridge’i farklı kılan en önemli özelliklerden biri, kavisli yürüyüş platformunun tek bir eğimli taşıyıcı sütunla desteklenmesi. Vadinin üzerinde uzanan köprü, bu tasarım sayesinde hem geniş bir manzara alanı sunuyor hem de ziyaretçilere dağların arasında yürüyormuş hissi veriyor.

Eğimli sütun, köprünün yükünü dengelemek için özel mühendislik hesaplamalarıyla tasarlandı. Kavisli yapı yalnızca görsel etki yaratmak için kullanılmadı; aynı zamanda yük dağılımı ve denge açısından da önemli bir rol üstlendi. Bu nedenle köprü, tek bir ana taşıyıcı sistemle ayakta duran dikkat çekici yapılardan biri olarak öne çıkıyor.

Langkawi SkyBridge bugün yalnızca bir ulaşım yapısı değil, aynı zamanda Malezya’nın en bilinen turistik noktalarından biri olarak görülüyor. Helikopterle taşınan parçalarla kurulması, sarp dağlık arazide inşa edilmesi ve tek eğimli sütuna tutunarak vadinin üzerinde durması, köprüyü mühendislik açısından sıra dışı hale getiriyor.