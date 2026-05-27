Dağın Tepesine Helikopterle Köprü Kurdular: Tek Sütunla Ayakta Duruyor

Gökçe Cici
27.05.2026 - 13:57
Malezya’nın Langkawi Adası’nda yer alan SkyBridge, sıra dışı inşa süreciyle dikkat çekiyor. Gunung Mat Chinchang Dağı’nın zirvesine yakın bir noktada bulunan kavisli yaya köprüsü, sarp arazi nedeniyle klasik inşaat yöntemleriyle yapılamadı. Kamyon ve vinçlerin ulaşamadığı bölgeye köprü parçaları helikopterlerle taşındı.

Parçaları helikopterle dağın tepesine taşındı

Langkawi SkyBridge, Malezya’nın en dikkat çeken turistik yapılarından biri olarak biliniyor. Köprünün bulunduğu sarp dağlık alan, inşaat sürecini oldukça zorlaştırdı. Bölgeye kamyonların ve büyük vinçlerin çıkarılması mümkün olmadığı için köprü parçaları önce fabrika ortamında üretildi, ardından helikopterlerle dağın zirvesine taşındı.

Bu yöntem, hem arazide yol açma ihtiyacını azalttı hem de doğal yapıya daha az müdahale edilmesini sağladı. Yüksek irtifada yapılan montaj sırasında pilotlar ve mühendisler koordineli şekilde çalıştı. Her parçanın doğru noktaya yerleştirilmesi, köprünün güvenliği ve dengesi açısından büyük önem taşıdı.

Köprü tek eğimli sütunla destekleniyor

Langkawi SkyBridge’i farklı kılan en önemli özelliklerden biri, kavisli yürüyüş platformunun tek bir eğimli taşıyıcı sütunla desteklenmesi. Vadinin üzerinde uzanan köprü, bu tasarım sayesinde hem geniş bir manzara alanı sunuyor hem de ziyaretçilere dağların arasında yürüyormuş hissi veriyor.

Eğimli sütun, köprünün yükünü dengelemek için özel mühendislik hesaplamalarıyla tasarlandı. Kavisli yapı yalnızca görsel etki yaratmak için kullanılmadı; aynı zamanda yük dağılımı ve denge açısından da önemli bir rol üstlendi. Bu nedenle köprü, tek bir ana taşıyıcı sistemle ayakta duran dikkat çekici yapılardan biri olarak öne çıkıyor.

Langkawi SkyBridge bugün yalnızca bir ulaşım yapısı değil, aynı zamanda Malezya’nın en bilinen turistik noktalarından biri olarak görülüyor. Helikopterle taşınan parçalarla kurulması, sarp dağlık arazide inşa edilmesi ve tek eğimli sütuna tutunarak vadinin üzerinde durması, köprüyü mühendislik açısından sıra dışı hale getiriyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
