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WhatsApp Ücretli Oldu! Yeni Özelliklerle Dolu WhatsApp Plus Türkiye’de Erişime Açıldı, Fiyatı Belli Oldu

WhatsApp Ücretli Oldu! Yeni Özelliklerle Dolu WhatsApp Plus Türkiye’de Erişime Açıldı, Fiyatı Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.06.2026 - 09:10
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Dünyanın en çok tercih edilen anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcılara geniş özelleştirme imkanları tanıyan yeni abonelik sistemini Türkiye'de devreye aldı. Ülkemize özel bir fiyat politikasıyla sunulan bu hizmet, ilk etapta bir ay boyunca bedelsiz olarak test edilebiliyor.

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Dünyanın en yaygın dijital iletişim platformu WhatsApp, kullanıcı deneyimini zenginleştirmeyi hedefleyen yeni ücretli üyelik modelini Türkiye'deki kullanıcıların beğenisine sundu.

Dünyanın en yaygın dijital iletişim platformu WhatsApp, kullanıcı deneyimini zenginleştirmeyi hedefleyen yeni ücretli üyelik modelini Türkiye'deki kullanıcıların beğenisine sundu.

Küresel pazar fiyatlarına kıyasla Türkiye için oldukça avantajlı bir fiyatlandırma stratejisiyle kullanıma açılan bu sistem, platformun standart görünümünden ve işlevlerinden sıkılanlara hitap ediyor.

Yurt dışında aylık 2,99 dolar seviyesinde alıcı bulan bu özel hizmet paketi, Türkiye pazarında aylık 41,99 TL'lik bir bedelle listelendi. Mevcut döviz kurları göz önüne alındığında küresel fiyata göre oldukça ekonomik kalan bu adımla birlikte, platform kullanıcılarına bir aylık bir deneme süresi de tanıyor. Sistemi merak edenler, ilk 30 gün boyunca hiçbir ücret ödemeden ve herhangi bir taahhüt altına girmeden tüm özellikleri deneyimleyip diledikleri an üyelikten ayrılabiliyor.

Yeni abonelik modelinin getirdiği yenilikler arasında görsellik ve kullanım kolaylığı ön plana çıkıyor. Kullanıcılar artık sohbetlerinde hareketli efektlere sahip özel çıkartmalar kullanabilirken, uygulamanın simgesini ve genel temasını kendi zevklerine göre değiştirebiliyor. Teknik tarafta ise en sık kullanılan sohbetlerin ana ekrana sabitlenme sınırı 20'ye kadar çıkarılıyor. Ayrıca listedeki önemli kişilere özel bildirim sesleri atanabiliyor ve sohbet listeleri tamamen kişisel tercihlere göre şekillendirilebiliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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