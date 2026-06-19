WhatsApp Ücretli Oldu! Yeni Özelliklerle Dolu WhatsApp Plus Türkiye’de Erişime Açıldı, Fiyatı Belli Oldu

Küresel pazar fiyatlarına kıyasla Türkiye için oldukça avantajlı bir fiyatlandırma stratejisiyle kullanıma açılan bu sistem, platformun standart görünümünden ve işlevlerinden sıkılanlara hitap ediyor.

Yurt dışında aylık 2,99 dolar seviyesinde alıcı bulan bu özel hizmet paketi, Türkiye pazarında aylık 41,99 TL'lik bir bedelle listelendi. Mevcut döviz kurları göz önüne alındığında küresel fiyata göre oldukça ekonomik kalan bu adımla birlikte, platform kullanıcılarına bir aylık bir deneme süresi de tanıyor. Sistemi merak edenler, ilk 30 gün boyunca hiçbir ücret ödemeden ve herhangi bir taahhüt altına girmeden tüm özellikleri deneyimleyip diledikleri an üyelikten ayrılabiliyor.

Yeni abonelik modelinin getirdiği yenilikler arasında görsellik ve kullanım kolaylığı ön plana çıkıyor. Kullanıcılar artık sohbetlerinde hareketli efektlere sahip özel çıkartmalar kullanabilirken, uygulamanın simgesini ve genel temasını kendi zevklerine göre değiştirebiliyor. Teknik tarafta ise en sık kullanılan sohbetlerin ana ekrana sabitlenme sınırı 20'ye kadar çıkarılıyor. Ayrıca listedeki önemli kişilere özel bildirim sesleri atanabiliyor ve sohbet listeleri tamamen kişisel tercihlere göre şekillendirilebiliyor.