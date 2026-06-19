WhatsApp Ücretli Oldu! Yeni Özelliklerle Dolu WhatsApp Plus Türkiye’de Erişime Açıldı, Fiyatı Belli Oldu
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Dünyanın en çok tercih edilen anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcılara geniş özelleştirme imkanları tanıyan yeni abonelik sistemini Türkiye'de devreye aldı. Ülkemize özel bir fiyat politikasıyla sunulan bu hizmet, ilk etapta bir ay boyunca bedelsiz olarak test edilebiliyor.
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Dünyanın en yaygın dijital iletişim platformu WhatsApp, kullanıcı deneyimini zenginleştirmeyi hedefleyen yeni ücretli üyelik modelini Türkiye'deki kullanıcıların beğenisine sundu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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