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En Güçlü Adaylardan Biri Elendi: Survivor'da Finalistler Belli Oldu, Kim Elendi?

En Güçlü Adaylardan Biri Elendi: Survivor'da Finalistler Belli Oldu, Kim Elendi?

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Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.06.2026 - 08:31
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Survivor 2026'da büyük final günü geldi! 19 Haziran Cuma günü yapılacak büyük final için günlerdir süren çeyrek final ve yarı final mücadelelerinin ardından finalistler belli oldu. Yarı finalde Ramazan, Nobre ve Nagihan mücadele ederken en güçlü aday elendi.

Survivor'da kim elendi, finalistler kimler oldu?

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Survivor'da aylar süren mücadele sona erdi. Büyük final günü sonunda geldi.

Survivor'da aylar süren mücadele sona erdi. Büyük final günü sonunda geldi.

Nagihan, Sercan, Ramazan ve Nobre'nin final dörtlüsü olmasının ardından ilk olarak çeyrek finalde Sercan elenmişti. 1 Ocak'ta başlayan yarışmada sona gelindi, yarı final mücadelesinin ardından finalistler belli oldu.

İlk finalistin Nobre olduğu gecede, ikinci finalist olmak için Nagihan ve Ramazan kıyasıya bir mücadele içine girdi.

İlk finalistin Nobre olduğu gecede, ikinci finalist olmak için Nagihan ve Ramazan kıyasıya bir mücadele içine girdi.

Heyecanı yüksek mücadelede Nagihan Karadere, Survivor 2026'nın ikinci finalisti olarak finale çıkmaya hak kazandı. 19 Haziran'da gerçekleşecek Survivor 2026'nın büyük finalinde Mert Nobre ve Nagihan Karadere şampiyon olmak için mücadele edecekler.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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