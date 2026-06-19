En Güçlü Adaylardan Biri Elendi: Survivor'da Finalistler Belli Oldu, Kim Elendi?
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Survivor 2026'da büyük final günü geldi! 19 Haziran Cuma günü yapılacak büyük final için günlerdir süren çeyrek final ve yarı final mücadelelerinin ardından finalistler belli oldu. Yarı finalde Ramazan, Nobre ve Nagihan mücadele ederken en güçlü aday elendi.
Survivor'da kim elendi, finalistler kimler oldu?
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Survivor'da aylar süren mücadele sona erdi. Büyük final günü sonunda geldi.
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İlk finalistin Nobre olduğu gecede, ikinci finalist olmak için Nagihan ve Ramazan kıyasıya bir mücadele içine girdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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