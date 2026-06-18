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Yener Yalçın Dizi ve Filmlerdeki Sisli Sahnelerin Sırrını Anlattı

Yener Yalçın Dizi ve Filmlerdeki Sisli Sahnelerin Sırrını Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
18.06.2026 - 19:45
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Dizi ve film sektöründe çalışan Yener Yalçın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla setlerin bilinmeyen taraflarını anlatmaya devam ediyor. Özellikle TikTok’ta geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Yalçın, sektöre dair merak edilen soruları sık sık yanıtlıyor. Bu nedenle set ortamında kullanılan yöntemler ve teknik detaylar sosyal medyada gündeme geliyor. Son olarak çekimlerde kullanılan sisli görüntüler hakkında gelen bir soruya yanıt verdi.

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Yener Yalçın bu kez televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde sıkça görülen sisli sahnelerin nasıl hazırlandığını anlattı.

Yener Yalçın bu kez televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde sıkça görülen sisli sahnelerin nasıl hazırlandığını anlattı.

Ekranda doğal bir hava olayı gibi görünen görüntülerin aslında belirli hazırlıkların ardından ortaya çıktığını söyledi. Çekim öncesinde yapılan çalışmaların önemli olduğunu belirtti. Videoda kullanılan ekipmanlardan da bahseden Yalçın, en büyük yardımcılarının sis makineleri olduğunu anlattı.

Yalçın’ın verdiği bilgiye göre çekim alanına sis makineleri yerleştiriliyor ve istenen görüntü bu makineler sayesinde oluşturuluyor. Ancak iş bununla sınırlı kalmıyor. Çünkü makinelerden çıkan sis kısa süre içerisinde dağılabiliyor. Bu nedenle ekip farklı yöntemlerden yararlanıyor. Yener Yalçın, çekim yapılan alanın etrafının bazı durumlarda muşambalarla çevrelendiğini söyledi. Böylece oluşan sisin daha uzun süre aynı bölgede kalabildiğini belirtti.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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