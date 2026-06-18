Yener Yalçın Dizi ve Filmlerdeki Sisli Sahnelerin Sırrını Anlattı

Ekranda doğal bir hava olayı gibi görünen görüntülerin aslında belirli hazırlıkların ardından ortaya çıktığını söyledi. Çekim öncesinde yapılan çalışmaların önemli olduğunu belirtti. Videoda kullanılan ekipmanlardan da bahseden Yalçın, en büyük yardımcılarının sis makineleri olduğunu anlattı.

Yalçın’ın verdiği bilgiye göre çekim alanına sis makineleri yerleştiriliyor ve istenen görüntü bu makineler sayesinde oluşturuluyor. Ancak iş bununla sınırlı kalmıyor. Çünkü makinelerden çıkan sis kısa süre içerisinde dağılabiliyor. Bu nedenle ekip farklı yöntemlerden yararlanıyor. Yener Yalçın, çekim yapılan alanın etrafının bazı durumlarda muşambalarla çevrelendiğini söyledi. Böylece oluşan sisin daha uzun süre aynı bölgede kalabildiğini belirtti.