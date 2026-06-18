Yener Yalçın Dizi ve Filmlerdeki Sisli Sahnelerin Sırrını Anlattı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Dizi ve film sektöründe çalışan Yener Yalçın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla setlerin bilinmeyen taraflarını anlatmaya devam ediyor. Özellikle TikTok’ta geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Yalçın, sektöre dair merak edilen soruları sık sık yanıtlıyor. Bu nedenle set ortamında kullanılan yöntemler ve teknik detaylar sosyal medyada gündeme geliyor. Son olarak çekimlerde kullanılan sisli görüntüler hakkında gelen bir soruya yanıt verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yener Yalçın bu kez televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde sıkça görülen sisli sahnelerin nasıl hazırlandığını anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte detaylar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın