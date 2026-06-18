Yeni Dizi "Başkalarının Hayatı" Başlamadan Kadrodan Çıktığı Söylenmişti, İddialara Yanıt Geldi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Başkalarının Hayatı dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşandığı iddiası gündeme geldi. Doğa Bayram'ın çekimler başlamadan projeye veda ettiği öne sürülürken, konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Star TV'nin yeni sezon için iddialı dizisi "Başkalarının Hayatı" henüz sete çıkmadan ayrılık iddiaları oluşmaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Star TV'nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı'nda ayrılık var mı? İddialara yalanlama gecikmedi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın