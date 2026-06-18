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Yeni Dizi "Başkalarının Hayatı" Başlamadan Kadrodan Çıktığı Söylenmişti, İddialara Yanıt Geldi

Yeni Dizi "Başkalarının Hayatı" Başlamadan Kadrodan Çıktığı Söylenmişti, İddialara Yanıt Geldi

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.06.2026 - 17:36
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Başkalarının Hayatı dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşandığı iddiası gündeme geldi. Doğa Bayram'ın çekimler başlamadan projeye veda ettiği öne sürülürken, konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Star TV'nin yeni sezon için iddialı dizisi "Başkalarının Hayatı" henüz sete çıkmadan ayrılık iddiaları oluşmaya başladı.

Star TV'nin yeni sezon için iddialı dizisi "Başkalarının Hayatı" henüz sete çıkmadan ayrılık iddiaları oluşmaya başladı.

Star TV'nin yeni sezon projelerinden Başkalarının Hayatı dizisinde yer alacağı açıklanan Doğa Bayram'ın, çekimler başlamadan ekipten ayrıldığı yönündeki iddialar gündeme geldi. Son olarak Sahipsizler dizisinde izleyici karşısına çıkan genç oyuncunun, Eylül Lize Kandemir ve Burak Berkay Akgül'ün başrollerini paylaşacağı projeden çıktığı öne sürüldü. Ancak söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Star TV'nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı'nda ayrılık var mı? İddialara yalanlama gecikmedi!

Star TV'nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı'nda ayrılık var mı? İddialara yalanlama gecikmedi!

Gazeteci Birsen Altuntaş, X hesabında bir takipçisinin konuya ilişkin sorusuna yanıt vererek, 'Yalan bilgi, Doğa Bayram ekipte. Bir değişiklik yok.' ifadelerini kullandı.

Böylece Doğa Bayram'ın Başkalarının Hayatı dizisinin kadrosunda yer almaya devam ettiği netlik kazandı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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