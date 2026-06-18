Burak Özçivit'in Uğur Güneş'in Rolünü Nasıl Aldığının Perde Arkası Ortaya Çıktı!
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ATV'nin yeni sezonda ekranlara getirmeye hazırlandığı ve çekimleri Adana'da yapılacak olan dizide yaşanan oyuncu değişikliği uzun süredir gündemdeydi. Başrol için adı geçen Uğur Güneş'in projeden ayrılmasının ardından yerine Burak Özçivit'in gelmesi dikkat çekmişti. Güneş'in yaptığı sitem dolu açıklamanın ardından kulislerde konuşulanlar netleşmeye başladı. İddiaya göre Burak Özçivit'in projeye dahil edilmesini isteyen taraf yapım şirketi değil, doğrudan ATV yönetimi oldu. Mehmet Üstündağ'ın iddiasına göre Burak Özçivit, dizinin başrolü olmak istedi ve ATV yönetimiyle görüştü.
KAYNAK: Mehmet Üstündağ - Gel Konuşalım/ TV8
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ATV'nin yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer, başrol değişiklikleriyle gündemden düşmüyor.
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Burak Özçivit ve Uğur Güneş hakkındaki iddiaları buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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