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Burak Özçivit'in Uğur Güneş'in Rolünü Nasıl Aldığının Perde Arkası Ortaya Çıktı!

Burak Özçivit'in Uğur Güneş'in Rolünü Nasıl Aldığının Perde Arkası Ortaya Çıktı!

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.06.2026 - 14:33
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ATV'nin yeni sezonda ekranlara getirmeye hazırlandığı ve çekimleri Adana'da yapılacak olan dizide yaşanan oyuncu değişikliği uzun süredir gündemdeydi. Başrol için adı geçen Uğur Güneş'in projeden ayrılmasının ardından yerine Burak Özçivit'in gelmesi dikkat çekmişti. Güneş'in yaptığı sitem dolu açıklamanın ardından kulislerde konuşulanlar netleşmeye başladı. İddiaya göre Burak Özçivit'in projeye dahil edilmesini isteyen taraf yapım şirketi değil, doğrudan ATV yönetimi oldu. Mehmet Üstündağ'ın iddiasına göre Burak Özçivit, dizinin başrolü olmak istedi ve ATV yönetimiyle görüştü.

KAYNAK: Mehmet Üstündağ - Gel Konuşalım/ TV8

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ATV'nin yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer, başrol değişiklikleriyle gündemden düşmüyor.

ATV'nin yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer, başrol değişiklikleriyle gündemden düşmüyor.

Başrol için anlaşmaya varılan Uğur Güneş'in çekimlere 5 gün kala projeden ayrılmasının ardından rolün Burak Özçivit'e verilmesi dikkat çekmişti. Güneş'in yaptığı sitemkar açıklamanın ardından kulislerde konuşulanların perde arkası da netleşmeye başladı. TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım'a konuk olan gazeteci Mehmet Üstündağ'ın iddiasına göre Burak Özçivit'in projeye dahil olması yapım şirketinin değil, doğrudan ATV yönetiminin tercihiyle gerçekleşti. Öne sürülen bilgilere göre Burak Özçivit, dizinin başrolünde yer almak istediğini iletti ve bu süreçte ATV yönetimiyle görüşmeler yaptı.

Burak Özçivit ve Uğur Güneş hakkındaki iddiaları buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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