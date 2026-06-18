Survivor'ın Çeyrek Finalinde Elenen Sercan Yıldırım Hüngür Hüngür Ağladı
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Survivor 2026'da büyük finale sayılı gün kaldı. Mert Nobre, Ramazan Sarı, Nagihan Karadere ve Sercan Yıldırım, çeyrek finale çıkan isimler olurken final üçlüsü için düello yapıldı. Nagihan'a yenilerek çeyrek finalde elenen Sercan Yıldırım, hüngür hüngür ağladı.
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Survivor 2026'da çeyrek final yapıldı. Nobre, Nagihan, Ramazan ve Sercan yarı finale çıkmak için kıyasıya mücadele verdi.
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Survivor'ın finalinde Sercan'ın hüngür hüngür ağladığı anları buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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