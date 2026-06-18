Onur Dilber'in Taşacak Bu Deniz Kadrosundan Çıkarılmasına Gelen Tepkiler
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TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'de Gezep karakterini canlandıran Onur Dilber, yaptığı paylaşımla Taşacak Bu Deniz kadrosundan çıkarıldığını duyurdu. Taşacak Bu Deniz'in yeni sezonunda rol almayacağını henüz öğrendiğini açıklayan Onur Dilber'in diziden çıkarılmasına sosyal medyadan yorum yağdı.
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Taşacak Bu Deniz'de flaş ayrılık yaşandı! Dizide Gezep'e hayat veren Onur Dilber kadrodan çıkarıldığını duyurdu.
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İşte gelen yorumlardan bazıları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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