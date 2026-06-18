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Onur Dilber'in Taşacak Bu Deniz Kadrosundan Çıkarılmasına Gelen Tepkiler

Onur Dilber'in Taşacak Bu Deniz Kadrosundan Çıkarılmasına Gelen Tepkiler

Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.06.2026 - 10:42
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TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'de Gezep karakterini canlandıran Onur Dilber, yaptığı paylaşımla Taşacak Bu Deniz kadrosundan çıkarıldığını duyurdu. Taşacak Bu Deniz'in yeni sezonunda rol almayacağını henüz öğrendiğini açıklayan Onur Dilber'in diziden çıkarılmasına sosyal medyadan yorum yağdı.

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Taşacak Bu Deniz'de flaş ayrılık yaşandı! Dizide Gezep'e hayat veren Onur Dilber kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

Taşacak Bu Deniz'de flaş ayrılık yaşandı! Dizide Gezep'e hayat veren Onur Dilber kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

TRT 1'in sezona damga vuran Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber, yaptığı paylaşımla sevenlerini şoke etti. Taşacak Bu Deniz kadrosundan çıkarıldığını ve yeni sezonda rol almayacağını henüz öğrendiğini açıklayan Onur Dilber'in paylaşımına yorum yağdı. Taşacak Bu Deniz seyircisi, Onur Dilber'in diziden çıkarılmasına tepkili yorumlar yaptı.

Onur Dilber'in Taşacak Bu Deniz'den çıkarıldığını açıkladığı paylaşım burada:

İşte gelen yorumlardan bazıları:

İşte gelen yorumlardan bazıları:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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