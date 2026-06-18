Survivor'da Pınar'ın Nagihan'a Verdiği İçecek Tartışılmıştı: Pınar, İçeceğin Ne Olduğunu Açıkladı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Survivor'da büyük finale ramak kala gerçekleştirilen çeyrek finalde yarışmacılar ter döktü. Yarı finalistler belli olurken Pınar Saka'nın Nagihan'a verdiği içeceğin ne olduğu merak edildi. Sosyal medyada konuşulan konu üzerine Pınar Saka, verdiği içeceğin enerji içeceği olduğunu ve Nagihan'ın 'su' bile diyemeyecek kadar yorgun olduğunu belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor'ın İstanbul'da gerçekleşen çeyrek finalinde Nagihan, Nobre, Ramazan ve Sercan yarı finalist olmak için mücadele ettiler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Heyecan ve temponun yüksek olduğu gecede Pınar Saka'nın Nagihan'a uzattığı içeceğin ne olduğu merak edildi.
Nagihan'a "takviye" yapıldığını düşünen izleyicilere Pınar Saka cevap verdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın