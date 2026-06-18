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Survivor'da Pınar'ın Nagihan'a Verdiği İçecek Tartışılmıştı: Pınar, İçeceğin Ne Olduğunu Açıkladı

Survivor'da Pınar'ın Nagihan'a Verdiği İçecek Tartışılmıştı: Pınar, İçeceğin Ne Olduğunu Açıkladı

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.06.2026 - 09:30
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Survivor'da büyük finale ramak kala gerçekleştirilen çeyrek finalde yarışmacılar ter döktü. Yarı finalistler belli olurken Pınar Saka'nın Nagihan'a verdiği içeceğin ne olduğu merak edildi. Sosyal medyada konuşulan konu üzerine Pınar Saka, verdiği içeceğin enerji içeceği olduğunu ve Nagihan'ın 'su' bile diyemeyecek kadar yorgun olduğunu belirtti.

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Survivor'ın İstanbul'da gerçekleşen çeyrek finalinde Nagihan, Nobre, Ramazan ve Sercan yarı finalist olmak için mücadele ettiler.

Survivor'ın İstanbul'da gerçekleşen çeyrek finalinde Nagihan, Nobre, Ramazan ve Sercan yarı finalist olmak için mücadele ettiler.

Önce Nobre, ardından Ramazan'ın yarı finalist olduğu Survivor'da Nagihan ve Sercan da son yarı finalist olmak için ter döktü. Nagihan'ı desteklemeye gelen Pınar Saka ve Merve Aydın dün akşamın en çok konuşulan isimlerinden oldular.

Survivor'da 3. yarı finalist kim oldu?

Heyecan ve temponun yüksek olduğu gecede Pınar Saka'nın Nagihan'a uzattığı içeceğin ne olduğu merak edildi.

Nagihan'a "takviye" yapıldığını düşünen izleyicilere Pınar Saka cevap verdi.

Nagihan'a "takviye" yapıldığını düşünen izleyicilere Pınar Saka cevap verdi.
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Pınar, uzattığının yarışmacılar için ayrılan enerji içeceği olduğunu, Nagihan'ın su istemeye çalıştığını dile getirdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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