Final Kararlarının Ardından Yeni Sezon Dizileri Belli Oldu: Sezona 36 Dizi Başladı, 13 Dizi Devam Edecek!
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2025-2026 dizi sezonu resmen bitti! Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz, Yeraltı gibi gücünü ve reytinglerini koruyan dizilerin yanı sıra pek çok dizi sezon içinde veya sonunda ekranlara veda etti. Sezon içinde yayınlanan 36 diziden yalnızca 13'ünün gelecek yıl devam edeceği öğrenildi.
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2025-2026 sezonu boyunca yayınlanan dizi sayısı 36 oldu. Sezon resmen sona erdi.
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Sezon boyunca ekrana gelen dizilerden yalnızca 13 tanesinin gelecek yıl ekran macerasını sürdüreceği öğrenildi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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