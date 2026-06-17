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Final Kararlarının Ardından Yeni Sezon Dizileri Belli Oldu: Sezona 36 Dizi Başladı, 13 Dizi Devam Edecek!

Final Kararlarının Ardından Yeni Sezon Dizileri Belli Oldu: Sezona 36 Dizi Başladı, 13 Dizi Devam Edecek!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.06.2026 - 15:40
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2025-2026 dizi sezonu resmen bitti! Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz, Yeraltı gibi gücünü ve reytinglerini koruyan dizilerin yanı sıra pek çok dizi sezon içinde veya sonunda ekranlara veda etti. Sezon içinde yayınlanan 36 diziden yalnızca 13'ünün gelecek yıl devam edeceği öğrenildi.

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2025-2026 sezonu boyunca yayınlanan dizi sayısı 36 oldu. Sezon resmen sona erdi.

2025-2026 sezonu boyunca yayınlanan dizi sayısı 36 oldu. Sezon resmen sona erdi.

Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte pek çok dizi sezon finali yaparken, sezon içindeki erken finallerle birlikte ekranlara veda eden yapımların sayısı belli oldu. Birbirinden güçlü dizilerin reyting yarışında olduğu sezonda, iddialı olmasına rağmen reytinglere yenik düşen yapımlar final yapmak zorunda kaldı.

Sezon boyunca ekrana gelen dizilerden yalnızca 13 tanesinin gelecek yıl ekran macerasını sürdüreceği öğrenildi.

Sezon boyunca ekrana gelen dizilerden yalnızca 13 tanesinin gelecek yıl ekran macerasını sürdüreceği öğrenildi.

Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, Sevdiğim Sensin, Çirkin, Güller ve Günahlar, Mehmed: Fetihler Sultanı, Teşkilat, Halef: Köklerin Çağrısı, A.B.İ., Kızılcık Şerbeti, Yeraltı, Gönül Dağı ve Arka Sokaklar (net olmamakla birlikte) gelecek yıl yayına devam edecek diziler oldu. Buna göre, 2025-2026 sezonunda yayınlanan 36 dizinin 23'ü ekran yolculuğunu bitirmek ve final yapmak zorunda kaldı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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