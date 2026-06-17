Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem'in 11 Yıl Önce Kim Milyoner Olmak İster'e Katıldığı Ortaya Çıktı
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Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Işıl karakteriyle tanınan oyuncu Ece İrtem, geçtiğimiz gün hayatını kaybetmişti. 35 yaşındaki genç oyuncunun ani vefatı tüm sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğarken, İrtem'in 11 yıl önce Kim Milyoner Olmak İster'e katıldığı ortaya çıktı. Kim Milyoner Olmak İster ekibi, yarışma görüntülerini yayınlayarak Ece İrtem'e taziye mesajı yayınladı.
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Kızılcık Şerbeti, Sandık Kokusu, Yeni Gelin gibi sevilen dizilerde rol alan Ece İrtem, doğum gününden bir gün sonra hayatını kaybetti.
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Eski rol arkadaşları, oyuncular, sevenleri ve pek çok izleyicinin veda mesajı yayınladığı Ece İrtem için Kim Milyoner Olmak İster'den de veda paylaşımı yapıldı. Ece İrtem'in 11 yıl önce Kim Milyoner Olmak İster'e katıldığı öğrenildi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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