Uzak Şehir’in Şahin'i Alper Çankaya ve Pakize'si Yaren Güldiken’e Rol Arkadaşlarından Replikli Gönderme
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Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'de yaşanan ayrılıklar gündem olmuştu. Özellikle Şahin karakterine hayat veren Alper Çankaya'nın ayrılığı tüm sevenlerini şaşırtırken dizinin Pakize'si Yaren Güldiken'le yaşadığı aşkla daha çok konuşulmaya başlamıştı. Dizideki rol arkadaşları Burak Şafak, bir replikle ikilinin fotoğraflarına yorum yaptı.
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Uzak Şehir'de canlandırdığı Şahin karakterine ve diziye veda eden Alper Çankaya tüm sevenlerini şaşkına çevirmişti.
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Aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam eden Alper Çankaya ve Yaren Güldiken çifti, diziyi bir kenara bırakıp tatillerini sürdürüyor.
Burak Şafak'ın dizideki repliği hatırlattığı yorumuna beğeni yağdı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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