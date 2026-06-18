Doğukan Güngör'ün Kanal D'deki Yeni Dizisine Usta Oyuncu Dahil Oldu
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Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılan Doğukan Güngör'ün yeni dizisi 'Haysiyet' için çalışmalar devam ediyor. Kanal D'nin yeni sezon için hazırladığı dizinin kadrosu tamamlanırken Doğukan Güngör'lü diziye usta oyuncu dahil oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Kızılcık Şerbeti'nin kadrosundan çıkarılmasının ardından Kanal D'nin Haysiyet dizisine dahil olan Doğukan Güngör'ün yeni dizisi için geri sayım başladı.
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Usta oyuncu Kerem Alışık, Kanal D'nin yeni sezon dizisi Haysiyet'in kadrosuna dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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