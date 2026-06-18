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Doğukan Güngör'ün Kanal D'deki Yeni Dizisine Usta Oyuncu Dahil Oldu

Doğukan Güngör'ün Kanal D'deki Yeni Dizisine Usta Oyuncu Dahil Oldu

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.06.2026 - 11:37
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Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılan Doğukan Güngör'ün yeni dizisi 'Haysiyet' için çalışmalar devam ediyor. Kanal D'nin yeni sezon için hazırladığı dizinin kadrosu tamamlanırken Doğukan Güngör'lü diziye usta oyuncu dahil oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Kızılcık Şerbeti'nin kadrosundan çıkarılmasının ardından Kanal D'nin Haysiyet dizisine dahil olan Doğukan Güngör'ün yeni dizisi için geri sayım başladı.

Kızılcık Şerbeti'nin kadrosundan çıkarılmasının ardından Kanal D'nin Haysiyet dizisine dahil olan Doğukan Güngör'ün yeni dizisi için geri sayım başladı.

Leyla Uslu Oter ve Cem Akyoldaş’ın senaryosunu yazdığı Haysiyet dizisi, şimdiden yeni sezonun en iddialı yapımı olarak gösteriliyor. 16 Temmuz günü İstanbul'da sete çıkacak olan yapım için son hazırlıklar devam ederken Karlıova ailesinin babasını canlandıracak oyuncu sonunda bulundu.

Usta oyuncu Kerem Alışık, Kanal D'nin yeni sezon dizisi Haysiyet'in kadrosuna dahil oldu.

Usta oyuncu Kerem Alışık, Kanal D'nin yeni sezon dizisi Haysiyet'in kadrosuna dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre usta oyuncu Kerem Alışık, Doğukan Güngör'lü Haysiyet dizisinde Karlıova ailesinin reisi Sadık Karlıova'ya hayat verecek. Kerem Alışık, Doğukan Güngör'ün babasını da canlandırmaya hazırlanırken ayrıca oyuncu Nergis Öztürk'le partner olacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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