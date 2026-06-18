Rolü Burak Özçivit'e Giden Uğur Güneş'in Sektör Hakkındaki Sözleri Yeniden Gündem Oldu
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Uğur Güneş, yeni sezon için hazırlıkları devam eden Adana dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer' dizisinden çekimler başlamadan çıkmıştı. Uğur Güneş'in ani ayrılığı şoke ederken birkaç saat sonra yeni başrolün Burak Özçivit olduğu açıklanmıştı. Yeni dizisindeki rolünü Burak Özçivit'e kaptırdıktan sonra sosyal medya hesaplarından iğneleyici paylaşımlar yapan Uğur Güneş'in sektör hakkında sözleri yeniden gündem oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Oyuncu Uğur Güneş'in yeni ATV dizisi "Güneşin Doğduğu Yer"deki rolü Burak Özçivit'e gitmesiyle oyuncu sosyal medyadan tepkisini göstermişti.
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Uğur Güneş'in yeniden gündem olan sözleri:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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