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Rolü Burak Özçivit'e Giden Uğur Güneş'in Sektör Hakkındaki Sözleri Yeniden Gündem Oldu

Rolü Burak Özçivit'e Giden Uğur Güneş'in Sektör Hakkındaki Sözleri Yeniden Gündem Oldu

burak özçivit yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.06.2026 - 13:00
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Uğur Güneş, yeni sezon için hazırlıkları devam eden Adana dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer' dizisinden çekimler başlamadan çıkmıştı. Uğur Güneş'in ani ayrılığı şoke ederken birkaç saat sonra yeni başrolün Burak Özçivit olduğu açıklanmıştı. Yeni dizisindeki rolünü Burak Özçivit'e kaptırdıktan sonra sosyal medya hesaplarından iğneleyici paylaşımlar yapan Uğur Güneş'in sektör hakkında sözleri yeniden gündem oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Oyuncu Uğur Güneş'in yeni ATV dizisi "Güneşin Doğduğu Yer"deki rolü Burak Özçivit'e gitmesiyle oyuncu sosyal medyadan tepkisini göstermişti.

Oyuncu Uğur Güneş'in yeni ATV dizisi "Güneşin Doğduğu Yer"deki rolü Burak Özçivit'e gitmesiyle oyuncu sosyal medyadan tepkisini göstermişti.

Uğur Güneş, yeni sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen 'Güneşin Doğduğu Yer' dizisinden çekimler başlamadan ayrılmıştı. Oyuncunun projeye veda etmesi sektörde sürpriz etkisi yaratırken, kısa süre sonra dizinin yeni başrolünün Burak Özçivit olduğu duyurulmuştu.

Rol değişikliği sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Uğur Güneş'in daha önce dizi sektörüyle ilgili yaptığı açıklamalar yeniden konuşulmaya başlandı. Birsen Altuntaş'a verdiği röportajda sektöre dair eleştirilerde bulunan oyuncu, bir yapımın asıl yıldızının oyuncular değil senaryo olması gerektiğini söylemişti. Güneş ayrıca televizyon dünyasında başrol seçimlerinin çoğu zaman yetenekten ziyade popülerlik üzerinden şekillendiğine dikkat çekmişti.

Uğur Güneş'in yeniden gündem olan sözleri:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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