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Yeni Yaz Dizisi 2 Puan Yükseldi, Zirveye Oturdu: 18 Haziran Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

Yeni Yaz Dizisi 2 Puan Yükseldi, Zirveye Oturdu: 18 Haziran Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

yerli dizi Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.06.2026 - 15:27
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18 Haziran Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Eşref Rüya ve Kuruluş Orhan'ın final yapmasıyla çarşamba akşamları yayınlanan tek dizi Doğanın Kanunu kaldı. Star TV'nin yeni yaz dizisi Doğanın Kanunu'nun yeni bölümünün yayınlandığı 18 Haziran Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Doğanın Kanunu, 2 puandan fazla yükseliş yaşayarak zirveye oturdu.

İşte, 18 Haziran Çarşamba Reyting Sonuçları...

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18 Haziran Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

18 Haziran Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Star TV'nin yeni yaz dizisi Doğanın Kanunu'nun yeni bölümüyle ekrana geldiği 18 Haziran Çarşamba akşamı reyting sonuçları açıklandı. Doğanın Kanunu, 2. bölümüyle muazzam bir reyting artışı yaşadı. 2 puandan fazla reyting artıran Doğanın Kanunu, TOTAL grubunda liderliğe oturdu.

Öte yandan AB ve ABC1 kategorilerinde zirvede yer alan yapım, TRT 1'de ekrana gelen İngiltere - Hırvatistan FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması oldu.

18 Haziran Çarşamba TOTAL Reyting Sonuçları:

18 Haziran Çarşamba TOTAL Reyting Sonuçları:

18 Haziran Çarşamba AB Reyting Sonuçları:

18 Haziran Çarşamba AB Reyting Sonuçları:

18 Haziran Çarşamba ABC1 Reyting Sonuçları:

18 Haziran Çarşamba ABC1 Reyting Sonuçları:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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