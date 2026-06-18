Yeni Yaz Dizisi 2 Puan Yükseldi, Zirveye Oturdu: 18 Haziran Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
18 Haziran Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.
Eşref Rüya ve Kuruluş Orhan'ın final yapmasıyla çarşamba akşamları yayınlanan tek dizi Doğanın Kanunu kaldı. Star TV'nin yeni yaz dizisi Doğanın Kanunu'nun yeni bölümünün yayınlandığı 18 Haziran Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Doğanın Kanunu, 2 puandan fazla yükseliş yaşayarak zirveye oturdu.
İşte, 18 Haziran Çarşamba Reyting Sonuçları...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
18 Haziran Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
18 Haziran Çarşamba TOTAL Reyting Sonuçları:
18 Haziran Çarşamba AB Reyting Sonuçları:
18 Haziran Çarşamba ABC1 Reyting Sonuçları:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın