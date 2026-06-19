Bir İlkokul Öğrencisi Devlet Bahçeli'ye Yazdığı Şiiri Okudu Ardından Uludu
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, makamına bir ilkokul öğrencisini kabul etti. Çocuk, Bahçeli’ye yazdığı şiir okudu ve şiirin sona ermesinin ardından uludu. MHP Genel Başkanı ise çocuğun yazdığı şiirde bazı düzeltmeler yaptı.
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Bahçeli o şiire düzeltme yaptı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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