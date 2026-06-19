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Bir İlkokul Öğrencisi Devlet Bahçeli'ye Yazdığı Şiiri Okudu Ardından Uludu

Bir İlkokul Öğrencisi Devlet Bahçeli'ye Yazdığı Şiiri Okudu Ardından Uludu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.06.2026 - 14:20
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, makamına bir ilkokul öğrencisini kabul etti. Çocuk, Bahçeli’ye yazdığı şiir okudu ve şiirin sona ermesinin ardından uludu. MHP Genel Başkanı ise çocuğun yazdığı şiirde bazı düzeltmeler yaptı.

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Bahçeli o şiire düzeltme yaptı.

Bahçeli o şiire düzeltme yaptı.

Küçük çocuğun 'Kurt uykudan uyanmış. Ulumaya başlamış. Uçak olup uçalım. Uzak yerlere kaçalım.' şiirini gülümseyerek karşılayan Devlet Bahçeli 'kaçalım' dizesine 'Ama kaçmayalım. Burayı değiştir. Ülkücüler kaçmaz.' sözleriyle müdahalede bulundu.

İşte o anlar:

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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