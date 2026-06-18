Türkiye'de Bir İlk: Dilekçesinde Yapay Zeka Kullanan 25 Yıllık Avukata Soruşturma Şoku
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Ankara'da 25 yıllık avukat, savunmasını daha güçlü hale getirmek için yapay zekadan yardım aldı. Yapay zekanın kolaylığını deneyimlemek isteyen avukat E.Ç. hayatının şokunu yaşadı. Yapay zekanın hazırladığı dilekçeye eklediği Yargıtay kararlarının esas ve karar numaralarının tamamen uydurma olduğu duruşma salonunda ortaya çıktı. Avukata soruşturma başlatıldı.
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"Kararlar doğru, künyeler uydurma."
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Aynı gün hem baroya hem savcılığa şikayet edildi.
"Kararlar tamamen uydurma değildi."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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