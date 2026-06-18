Türkiye'de Bir İlk: Dilekçesinde Yapay Zeka Kullanan 25 Yıllık Avukata Soruşturma Şoku

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde görülen bir dava sırasında yaşanan olay, hukuk sisteminde yapay zeka kullanımının doğurabileceği riskleri gözler önüne serdi. Hakkında soruşturma açılan avukat E.Ç., yaşanan sürecin perde arkasını anlattı. Üç avukat birlikte çalıştıklarını ancak metindeki imzanın kendisine ait olduğunu belirten E.Ç., dilekçenin özünde bir değişiklik yapmadıklarını vurguladı.

Metni hukuki içtihatlarla zenginleştirmek için yapay zekaya başvurduklarını söyleyen deneyimli avukat, sistemin mevcut Yargıtay kararlarını aldığını ancak bu kararlara rastgele ve hatalı dosya künyeleri atadığını belirtti. Yapay zekanın üç farklı karar gibi sunduğu metinlerin aslında aynı kararın hatalı numaralandırılmış versiyonları olduğunu ifade eden E.Ç., içerikte bir sahtelik olmadığını, sadece numaraların sistemsel bir yönlendirmeyle yanlış yazıldığını savundu.