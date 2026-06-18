Ekonomist Filiz Eryılmaz Altın İçin Çok Dikkat Edilmesi Gereken 60 Günü Açıkladı

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, ons altın fiyatlarında satış baskısının gölgesinde bir dönem yaşandığını belirterek kritik seviyeleri işaret etti:

'Karar geldikten sonra hem altında hem gümüşte çok ciddi düşüşler olduğunu gördük. Sonra bir miktar toparladı, tepki geldi. Biraz bu işte anlaşmanın imzalanmasının etkisi de var burada.

Onun için; altın gümüşte belki anlaşma gelirse belli noktalara kadar yükseliş olabilir ama gerçek anlamda yükseliş için, örneğin ons altında bizim 4.800 dolar üzeri tutunmalara ihtiyaç var. Oralardan çok uzağız. Hatta biz şu an ağırlıklı satış baskısını konuşuyoruz.

Yani 4.400 altında kaldığımız sürece 4.200’ler, 4.000’ler hedef olmaya devam edecek. Onun için önce 4.400 üstüne, sonrasında da gerçek yükseliş için, belirgin yükseliş için 4.800 üstü fiyatlamalara ihtiyaç var, genel olarak baktığımızda.'