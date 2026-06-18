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Ekonomist Filiz Eryılmaz Altın İçin Çok Dikkat Edilmesi Gereken 60 Günü Açıkladı

Ekonomist Filiz Eryılmaz Altın İçin Çok Dikkat Edilmesi Gereken 60 Günü Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
18.06.2026 - 14:39
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Dip seviyelere ulaşıp beklemeye geçen altın fiyatları için ekonomist Filiz Eryılmaz'dan yeni uyarı geldi. Yatırımcılar 'Yükseliş trendi bitti mi?' sorusunun yanıtını aramaya başladı. Eryılmaz, özellikle altın ve gümüş yatırımcısının çok dikkat etmesi gereken 60 günlük bir sürecin başladığına dikkat çekti.

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Ekonomist Filiz Eryılmaz'dan altın fiyatları için 60 gün uyarısı.

Ekonomist Filiz Eryılmaz'dan altın fiyatları için 60 gün uyarısı.

Altın fiyatları beklemeye geçti. 2026'nın ilk yarısında yeni rekorları test eden altın fiyatları dip seviyeyi görerek bu kez düşüş rekoru kırdı. Altın yatırımcısının gözü ise uzmanlara çevrildi. Ekonomistler altın fiyatlarına dair tahminlerini sıralarken ekonomist Filiz Eryılmaz, güvenli limana dair açıklamalarda bulundu.

Tgrthaber.com'dan Bengü Sarıkuş'a konuşan Eryılmaz, sadece bir anlaşma metninin imzalanmasının piyasalar için yeterli bir itici güç olmayacağını, önümüzdeki 60 günlük zaman diliminde kalıcı bir barış ortamının tesis edileceğine dair piyasanın ikna olması gerektiğini belirtti. Eğer bu güven ortamı sağlanırsa, özellikle gümüş tarafında daha güçlü bir toparlanma ve yukarı yönlü tepki hareketleri görülebilir.

Filiz Eryılmaz, altında beklenen fiyatları açıkladı.

Filiz Eryılmaz, altında beklenen fiyatları açıkladı.

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, ons altın fiyatlarında satış baskısının gölgesinde bir dönem yaşandığını belirterek kritik seviyeleri işaret etti:

'Karar geldikten sonra hem altında hem gümüşte çok ciddi düşüşler olduğunu gördük. Sonra bir miktar toparladı, tepki geldi. Biraz bu işte anlaşmanın imzalanmasının etkisi de var burada.

Onun için; altın gümüşte belki anlaşma gelirse belli noktalara kadar yükseliş olabilir ama gerçek anlamda yükseliş için, örneğin ons altında bizim 4.800 dolar üzeri tutunmalara ihtiyaç var. Oralardan çok uzağız. Hatta biz şu an ağırlıklı satış baskısını konuşuyoruz.

Yani 4.400 altında kaldığımız sürece 4.200’ler, 4.000’ler hedef olmaya devam edecek. Onun için önce 4.400 üstüne, sonrasında da gerçek yükseliş için, belirgin yükseliş için 4.800 üstü fiyatlamalara ihtiyaç var, genel olarak baktığımızda.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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