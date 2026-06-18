Ekonomist Filiz Eryılmaz Altın İçin Çok Dikkat Edilmesi Gereken 60 Günü Açıkladı
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Dip seviyelere ulaşıp beklemeye geçen altın fiyatları için ekonomist Filiz Eryılmaz'dan yeni uyarı geldi. Yatırımcılar 'Yükseliş trendi bitti mi?' sorusunun yanıtını aramaya başladı. Eryılmaz, özellikle altın ve gümüş yatırımcısının çok dikkat etmesi gereken 60 günlük bir sürecin başladığına dikkat çekti.
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Ekonomist Filiz Eryılmaz'dan altın fiyatları için 60 gün uyarısı.
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Filiz Eryılmaz, altında beklenen fiyatları açıkladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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