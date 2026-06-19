İptal Edilmişti: Nurgül Yeşilçay'dan Yeni Sezon Dizisi Ömür Usta'nın Senaryosuyla Paylaşım
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
NOW'ın geçtiğimiz sezon iptal edilen dizisi Ömür Usta için hazırlıklar başladı. Nurgül Yeşilçay'ın başrolde yer alacağı Ömür Usta, bütçe yetersizliği nedeniyle ertelenmişti. Çekimleri temmuz ayında başlayıp eylül ayında NOW ekranlarında yayınlanacak dizinin başrolü Nurgül Yeşilçay'dan dizinin senaryosuyla paylaşım geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
NOW'ın bütçe yetersizliğiyle iptal edilen yeni dizisi Ömür Usta'nın başrolü Nurgül Yeşilçay'dan sürpriz bir paylaşım geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nurgül Yeşilçay'ın yeni NOW dizisi Ömür Usta'yla ilgili paylaşımını buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın