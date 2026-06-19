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İptal Edilmişti: Nurgül Yeşilçay'dan Yeni Sezon Dizisi Ömür Usta'nın Senaryosuyla Paylaşım

İptal Edilmişti: Nurgül Yeşilçay'dan Yeni Sezon Dizisi Ömür Usta'nın Senaryosuyla Paylaşım

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.06.2026 - 16:28
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NOW'ın geçtiğimiz sezon iptal edilen dizisi Ömür Usta için hazırlıklar başladı. Nurgül Yeşilçay'ın başrolde yer alacağı Ömür Usta, bütçe yetersizliği nedeniyle ertelenmişti. Çekimleri temmuz ayında başlayıp eylül ayında NOW ekranlarında yayınlanacak dizinin başrolü Nurgül Yeşilçay'dan dizinin senaryosuyla paylaşım geldi.

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NOW'ın bütçe yetersizliğiyle iptal edilen yeni dizisi Ömür Usta'nın başrolü Nurgül Yeşilçay'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

NOW'ın bütçe yetersizliğiyle iptal edilen yeni dizisi Ömür Usta'nın başrolü Nurgül Yeşilçay'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

Geçtiğimiz sezon NOW için hazırlıkları başlayan Ömür Usta dizisi, kadrosu tamamlansa da bütçe yetersizliği nedeniyle ertelenmişti. Temmuz ayında sete çıkmaya hazırlanan dizinin akıbeti netleşirken başrol oyuncusu Nurgül Yeşilçay, sürpriz bir paylaşımla senaryoyu okumaya başladığını duyurdu.

Nurgül Yeşilçay, Ömür Usta dizisinin senaryosuyla yaptığı paylaşımda 'Çalışıyoruz arkadaşlar. Eylülde yeni dizi geliyor. Vallahi kavuşuyoruz, ne kadar zaman oldu. Ben de heyecanlıyım, hadi bakalım' ifadelerini kullandı.

Nurgül Yeşilçay'ın yeni NOW dizisi Ömür Usta'yla ilgili paylaşımını buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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