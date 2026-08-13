Sevgili İkizler, Pallas bugün arkadaşlık alanında geri harekete başlıyor ve çevrendeki bir kişiyle ilgili kafanda soru işaretleri doğuruyor. İlişkin varsa, ortak arkadaşlarınızdan biri farkında olmadan aranıza giriyor olabilir; onun söyledikleri partnerinin kafasını karıştırıyorsa bunu görmezden gelmemelisin. Bugün eve, kendi alanınıza çekilip sadece ikinizin olduğu bir akşam geçirmelisiniz.

Bekarsan, aşk seni uzaklarda değil, evinin yakınında bekliyor olabilir. Aynı sokakta, aynı apartmanda ya da uzun süredir tanıdığın bir aile dostunda gözden kaçırdığın biri var. Bugün çevrene bu gözle bakmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…