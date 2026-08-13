Sevgili İkizler, bugün zihnin evine, kendi alanına yöneliyor. Ay ev ve aile alanında ilerlerken dışarıdaki koşuşturmadan uzaklaşmak istiyorsun. Kendi güvenli alanında huzur bulmak sana muazzam bir enerji depolatacak. İş hayatında sakin bir ortamda çalışmak verimini artırıyor. Kendi temponda ilerlemeyi tercih etmelisin. Pallas arkadaşlık alanında geri harekete geçiyor ve bir toplulukla ilgili planını yeniden düşünmeni istiyor. Sezgilerine güvenerek ince ayarlar yapabilirsin. Yarınki Merkür-Jüpiter kavuşumu bir yazışma ya da sözleşme üzerinden güzel bir haber getirebilir. Önüne çıkacak muhteşem fırsatlara kucak aç!

Maddi konularda evle ilgili bir düzenleme gündeminde. Büyük bir yatırım yerine küçük bir iyileştirme bugün daha mantıklı geliyor. Yaşam alanına katacağın küçük bir renk bile modunu anında yükseltecektir.

Aşk hayatında sıcak bir gün geçiriyorsun. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, partnerinle evde geçireceğiniz sade bir zaman aranızı besliyor. Birlikte sıcak bir çay içip sohbet etmek aranızdaki bağı güçlendirir. Bekar bir İkizler burcu isen, tanıdık bir çevreden gelen bir yakınlık içini ısıtabilir. Aşina olduğun o tatlı samimiyete bir şans verebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…