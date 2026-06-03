Sevgili İkizler, bugün burcundaki Merkür'ün Neptün ile yaptığı kare açı, kariyer hedeflerinle kişisel kimliğin arasında yoğun bir sis perdesi indiriyor. Hayatta nereye gittiğini, hedeflerinin gerçekten seni mutlu edip etmediğini sorgularken büyük bir belirsizlik içinde hissedebilirsin. Bugün kesin ve büyük kararlar almak yerine sadece akışta kalmak zihnini koruyacaktır.

Otorite figürleriyle iletişiminde de yanlış anlaşılmalar ön planda. Patronunun senden ne istediğini tam anlayamadan 'hallederim' demek veya sınırlarını aşan sözler vermek sonrasında seni zor durumda bırakabilir. Sorular sormaktan çekinmeyip detayları netleştirdiğinde bu kaosu önleyebilirsin.

Peki ya aşk? Birlikteliğinde kusursuz partner rolünü oynamak adına kendi gerçek kimliğinden vazgeçme riskin var. Sırf o mutlu olsun diye hissetmediğin şeyleri söylüyor olmak kalbini bir kafese hapsedecektir. Bekarsan, karşındakini etkilemek için büründüğün o 'gizemli ve farklı' maske, uzun vadede kendi gerçeğini savunmanı zorlaştıracaktır; doğal olmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...