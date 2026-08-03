Sevgili İkizler, bugün Mars senin burcunda Lilith ile karşıtlık kuruyor ve günün en yoğun enerjisi doğrudan sana yöneliyor. İlişkin varsa, partnerinin bir isteği bugün kulağına bir kısıtlama gibi gelebilir. Belki nerede olduğunu sordu, belki bir plan yapmanı istedi; sen ise bunu özgürlüğüne bir müdahale olarak algılıyorsun. Tepki vermeden önce durup ona neden böyle hissettiğini sormalısın, çünkü çoğu zaman mesele talebin kendisi değil, senin o an içinde bulunduğun sıkışmışlık.

Bekarsan, seni fazla hızlı sahiplenmeye çalışan biri bugün seni ürkütebilir. Daha ikinci sohbette gelecek planı yapan ya da her anını öğrenmek isteyen biri, sana çekici gelmek yerine boğucu geliyor. Bu hissini görmezden gelme; hızın uyuşmadığı biriyle ilerlemek sonunda ikinizi de yoruyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…