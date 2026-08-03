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İkizler Burcu right-white
4 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.08.2026 - 18:01
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İkizler ve yükselen İkizler burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 4 Ağustos Salı gününüz nasıl geçecek? 

4 Ağustos Salı günü İkizler ve yükselen İkizler burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Mars senin burcunda Lilith ile karşıtlık kuruyor ve günün en yoğun enerjisi doğrudan sana yöneliyor. İlişkin varsa, partnerinin bir isteği bugün kulağına bir kısıtlama gibi gelebilir. Belki nerede olduğunu sordu, belki bir plan yapmanı istedi; sen ise bunu özgürlüğüne bir müdahale olarak algılıyorsun. Tepki vermeden önce durup ona neden böyle hissettiğini sormalısın, çünkü çoğu zaman mesele talebin kendisi değil, senin o an içinde bulunduğun sıkışmışlık.

Bekarsan, seni fazla hızlı sahiplenmeye çalışan biri bugün seni ürkütebilir. Daha ikinci sohbette gelecek planı yapan ya da her anını öğrenmek isteyen biri, sana çekici gelmek yerine boğucu geliyor. Bu hissini görmezden gelme; hızın uyuşmadığı biriyle ilerlemek sonunda ikinizi de yoruyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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