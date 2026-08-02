Sevgili İkizler, bugün Chiron en içsel ve gizli alanına yerleşerek geri hareketine başlıyor, bu yüzden aşkta da genellikle sakladığın bir tarafın bugün su yüzüne çıkma isteği var. İlişkin varsa, partnerine hiç göstermediğin bir korkun ya da bir zayıflığın olabilir; belki de onun seni terk edeceği düşüncesi zihninde sessizce dolaşıyor. Bu korkuyu ona anlattığında, aslında seni daha çok bağladığını fark edeceksin; çünkü gerçek yakınlık, kusursuz görünmekten değil, görülmekten doğar.

Bekarsan, birine yaklaşırken hep en iyi halini göstermeye çalışıyor, gerçek halini bir sonraki buluşmaya erteliyor olabilirsin. Bugün bu erteleme oyununu bırakıp, olduğun gibi görünmeyi deneyebilirsin. Seni gerçekten tanıyan biri, seni gerçekten sevebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…