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İkizler Burcu right-white
3 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.08.2026 - 18:01
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İkizler ve yükselen İkizler burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 3 Ağustos Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 

3 Ağustos Pazartesi günü İkizler ve yükselen İkizler burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Chiron en içsel ve gizli alanına yerleşerek geri hareketine başlıyor, bu yüzden aşkta da genellikle sakladığın bir tarafın bugün su yüzüne çıkma isteği var. İlişkin varsa, partnerine hiç göstermediğin bir korkun ya da bir zayıflığın olabilir; belki de onun seni terk edeceği düşüncesi zihninde sessizce dolaşıyor. Bu korkuyu ona anlattığında, aslında seni daha çok bağladığını fark edeceksin; çünkü gerçek yakınlık, kusursuz görünmekten değil, görülmekten doğar.

Bekarsan, birine yaklaşırken hep en iyi halini göstermeye çalışıyor, gerçek halini bir sonraki buluşmaya erteliyor olabilirsin. Bugün bu erteleme oyununu bırakıp, olduğun gibi görünmeyi deneyebilirsin. Seni gerçekten tanıyan biri, seni gerçekten sevebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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