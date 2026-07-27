Sevgili İkizler, bugün Ay Balık burcuna geçiyor ve duygularını kariyer kaygılarının önüne taşıyor. İlişkin varsa, partnerine iş yoğunluğunu bir kenara bırakıp yürekten yaklaşmak bugün aranızı yakınlaştırıyor; ona ne kadar değer verdiğini göstermek için güzel bir gün. Ancak Balık Ay’ının dağınık enerjisine dikkat etmelisin; zihnin hâlâ işte kalırsa, partnerin kendini ihmal edilmiş hissedebilir ve bu bir gerginliğe dönüşebilir. Bugün onunlayken gerçekten orada olmalısın. Bedenen yanında olup zihnen başka yerde olmak, bugün onu incitebilir.

Bekarsan, bir hedef ya da iş ortamında tanıştığın biri sana duygusal olarak yakın gelebilir. Ancak Balık Ay’ının bulanıklığı yüzünden bu kişinin niyetini net okuyamayabilirsin. Profesyonel bir ilgiyi romantik bir ilgiyle karıştırmak bugün seni zor durumda bırakabilir. Bir adım atmadan önce sinyalleri doğru okuduğundan emin olmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…