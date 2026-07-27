Sevgili İkizler, bugün Ay Balık burcuna geçiyor ve senin kariyer alanının tepesine yerleşiyor. İş hayatında bugün mantığından çok sezgilerin devrede. Bir konuda içinden gelen his, elindeki verilerden daha doğru yol gösterebilir. Kova Dolunayı’nın yaklaşan enerjisi mesleki bir konuda farkındalık uyandırıyor, ancak bugün büyük bir karar vermek yerine hislerini dinlemen daha doğru. Üstlerine ya da çevrene karşı sert değil, anlayışlı bir dil kullandığında bugün daha çok yol alıyorsun.

Maddi konularda kariyerine bağlı sezgisel bir fırsat gündeme gelebilir. İçine sinen bir iş ya da bir yön bugün önüne çıkabilir. Ancak Balık Ay’ının etkisiyle her şey net olmayabilir, bu yüzden somut bir teklif gelmeden harekete geçmemelisin. Belirsiz bir vaade bel bağlamamalısın.

Aşk hayatında duygusal bir yakınlık öne çıkıyor. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, partnerine iş kaygılarını bir kenara bırakıp yürekten yaklaşmak bugün aranızı yakınlaştırıyor. Bekar bir İkizler burcu isen, profesyonel bir ortamda ya da bir hedef etrafında tanıştığın biri sana duygusal olarak yakın gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…