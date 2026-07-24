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İkizler Burcu right-white
25 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 25 Temmuz Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 25 Temmuz Cumartesi günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Satürn Koç burcunda durağanlaşıyor ve senin arkadaşlık ile hedefler alanını sınıyor. Bir dostundan beklediğin desteği alamadığını fark edebilirsin. İş hayatında bir ekip arkadaşının üzerine düşeni yapmaması bugün canını sıkabilir. Ay ile Mars arasındaki karşıtlık yüzünden sert bir çıkış yapmaya meyilli olabilirsin. Tepki vermeden önce bir gün beklemeni öneriyorum.

Maddi konularda arkadaş çevrenle ilgili bir hesap gündeme geliyor. Verdiğin bir borç, paylaşılan bir masraf ya da grup halinde yapılan bir yatırım bugün konuşulmalı. Satürn seni bu konuda net olmaya zorluyor. Dostluğu korumak istiyorsan rakamları açıkça belirtmelisin.

Aşk hayatında arkadaşlık ile aşk arasındaki sınır belirginleşiyor. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, partnerinin ortak arkadaş çevrenizle ilgili bir rahatsızlığını bugün dinlemelisin. Bekar bir İkizler burcu isen, arkadaşlıktan öteye gitmeyen bir ilişkiyi zorlamayı bırakabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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