Sevgili İkizler, Satürn Koç burcunda durağanlaşıyor ve senin arkadaşlık ile hedefler alanını sınıyor. Bir dostundan beklediğin desteği alamadığını fark edebilirsin. İş hayatında bir ekip arkadaşının üzerine düşeni yapmaması bugün canını sıkabilir. Ay ile Mars arasındaki karşıtlık yüzünden sert bir çıkış yapmaya meyilli olabilirsin. Tepki vermeden önce bir gün beklemeni öneriyorum.

Maddi konularda arkadaş çevrenle ilgili bir hesap gündeme geliyor. Verdiğin bir borç, paylaşılan bir masraf ya da grup halinde yapılan bir yatırım bugün konuşulmalı. Satürn seni bu konuda net olmaya zorluyor. Dostluğu korumak istiyorsan rakamları açıkça belirtmelisin.

Aşk hayatında arkadaşlık ile aşk arasındaki sınır belirginleşiyor. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, partnerinin ortak arkadaş çevrenizle ilgili bir rahatsızlığını bugün dinlemelisin. Bekar bir İkizler burcu isen, arkadaşlıktan öteye gitmeyen bir ilişkiyi zorlamayı bırakabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…