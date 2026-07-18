Sevgili İkizler, bugün Ay’ın Terazi burcuna geçişi, sosyal çevrende ve iletişiminde bir hafiflik getiriyor. Güneş-Ay sekstili sözlerinin daha akıcı ve etkili çıkmasını sağlarken, Ay-Neptün karşıtlığı bazı detayları gözden kaçırmana yol açabilir; önemli konuşmalarda dikkatini topla.

Kariyer ve para konularında Ay-Jüpiter sekstili yeni bir bağlantı ya da işbirliği fırsatı sunuyor. Mars-Satürn sekstilinin desteğiyle bu fırsatı ciddiyetle değerlendirdiğinde, kalıcı bir kazanıma dönüştürebilirsin.

Aşk hayatında da iletişim öne çıkıyor. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, partnerinle kurduğun sohbetler bugün her zamankinden daha derin ve anlamlı olacak. Bekar bir İkizler burcu isen, Ay-Uranüs üçgeninin etkisiyle sosyal bir ortamda tanışacağın biri ilgini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…