Sevgili İkizler, bugün gökyüzü yarım kalan konuşmaları ve cevabı geciken konuları yeniden önüne getirebilir. Merkür retrosunun Güneş ile kavuşumu sayesinde geçmişte kurduğun bağlantılar yeniden değer kazanırken, daha önce önemsemediğin bir bilgi ya da teklif bugün bambaşka bir anlam taşıyabilir. İş hayatında beklenmedik bir telefon görüşmesi, e-posta ya da mesaj yeni bir kapı aralayabilir. Hızlı karar vermek yerine detayları dikkatlice incelemen ileride pişman olabileceğin bir adımın önüne geçecektir.

Maddi konularda bugün anahtar, kilit ya da güvenlikle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşayabilirsin. Evinin ya da aracının anahtarını kaybetmen, kilitte yaşanacak bir arıza veya çilingir desteğine ihtiyaç duyman planlamadığın bir harcamaya neden olabilir. Gün içinde eşyalarını kontrol ederek hareket etmen işini kolaylaştıracaktır.

Aşk hayatında ilişkisi olan İkizler, partnerleriyle uzun zamandır istedikleri bir planı yeniden gündeme getirebilir. Birlikte alınacak ortak bir karar, ilişkinin yönünü olumlu anlamda değiştirebilir. Bekar İkizler ise kısa bir yolculukta, sosyal medyada ya da bir arkadaşının vesilesiyle tanışacağı biriyle beklenmedik bir iletişim kurabilir. İlk sohbet düşündüğünden daha uzun sürebilir ve yeni bir başlangıcın habercisi olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…