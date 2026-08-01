Sevgili İkizler, bugün gece Ay’ın Koç burcuna geçişiyle sosyal enerjin canlanırken, Kuzey Düğüm ile Chiron arasındaki uyum bir toplulukta kendini hep dışarıda hissettiğin o eski duyguyu iyileştiriyor. İlişkin varsa, ortak arkadaş çevreniz ya da sosyal hayatınız yüzünden aranıza küçük bir pürüz girmiş olabilir. Belki partnerin bir ortamda kendini yalnız hissetti, belki sen onu yeterince sahiplenmedin. Bugün bu konuyu hafifçe açıp “seni orada daha çok yanımda hissettirmeliydim” dediğinde, mesele büyümeden çözülüyor. Venüs-Lilith gerilimi bir dostunla değerler konusunda seni gerebilir; bu gerginliği ilişkine taşımamalısın.

Bekarsan, uzun süredir arkadaş olduğun birine bugün bambaşka bir gözle bakabilirsin. Ancak geçmişte incindiğin bir arkadaşlık yüzünden bu ihtimale temkinli yaklaşıyorsun. Bugün bir yakınlığı riske girmeden büyütmenin yolu, acele etmeden onu tanımaya devam etmek. Her arkadaşlık yara bırakmaz; bazıları en güzel aşklara dönüşür. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…