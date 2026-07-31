Sevgili İkizler, 1 Ağustos tarihinde kariyerindeki yoğunluk aşk hayatına da yansıyabilir. Eğer bir ilişkin varsa, partnerin ona yeterince zaman ayırmadığını söyleyebilir ve küçük bir tartışma yaşayabilirsiniz. Haklı çıkmaya çalışmak yerine karşı tarafın neden böyle hissettiğini dinlemek aranızdaki havayı değiştirecektir.

Eğer bekarsan, iş bağlantılı bir ortamda ciddi, sakin ve ilk etapta mesafeli görünen biri dikkatini çekebilir. Profesyonel başlayan bir konuşmanın altında karşılıklı bir çekim olduğunu düşündüğünden çok daha çabuk fark edebilirsin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…